Augsburg B 17 wird für die neuen Schilderbrücken gesperrt

Die Verkehrsleitbrücken, die auf der B 17 Tempolimits anzeigen oder vor Stau warnen, werden jetzt installiert. Dafür muss die Straße ganz oder teilweise gesperrt werden.

Die Fundamente sind gelegt, die Kabel- und Erbauarbeiten abgeschlossen, jetzt bekommt die B 17 die angekündigten Verkehrsleitbrücken, die bei dichtem Verkehr Tempolimits anzeigen oder vor Stau warnen. Wegen der Arbeiten gibt es Einschränkungen für den Verkehr.

Ab Montag wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Augsburg tagsüber für jeweils eine Stunde eine Fahrspur gesperrt werden, damit Masten am Straßenrand errichtet werden können. Die Querträger werden dann ab Dienstag jeweils nachts montiert: Die Polizei wird dazu den Verkehr in dem betroffenen Abschnitt für jeweils eine Viertelstunde anhalten.

Die Montagetrupps arbeiten sich dann Abend für Abend von Süden nach Norden vor: In Richtung Augsburg geht es am Dienstag ab 21 Uhr bei Königsbrunn los, der Abschluss erfolgt am Montag, 22. Januar, ab 22 Uhr zwischen Messezentrum und Eichleitnerstraße. In Richtung Landsberg kommt es am Donnerstag ab 21 Uhr zwischen Messe und Stadion zu Sperrungen sowie am Montag, 22. Januar, ab 22 Uhr zwischen Eichleitnerstraße und Messe. (adi)

