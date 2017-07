2017-07-19 10:46:00.0

Augsburg B17-Baustelle wird wohl eine Woche früher fertig

Am morgigen Donnerstag stehen noch Markierungsarbeiten an. Wenn das Wetter mitspielt, ist die Fahrbahn am Abend wieder voll nutzbar - ab jetzt mit einer Spur mehr Von Stefan Krog

Noch herrscht Stau auf der B17 wegen der Baustelle, aber bald ist Erleichterung in Sicht. Foto: Archivfoto: Michael Hochgemuth