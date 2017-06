2017-06-19 09:40:00.0

Augsburg B17: Baustellen-Rückstaus halten sich noch in Grenzen

Seit heute Vormittag gibt es zwischen Messe und FCA-Stadion nur noch eine Spur je Richtung. Die aktuelle Lage. Von Stefan Krog

Das Staatliche Bauamt hat am Montagvormittag damit begonnen, die B17 zwischen FCA-Stadion und Messe dreispurig auszubauen. Wegen der Arbeiten, die bis Ende Juli dauern werden, steht nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Während der Verkehr am Morgen, als die Baustelle eingerichtet wurde, noch relativ flüssig lief, ist die Fahrbahn seit dem Vormittag teilgesperrt.

Es gibt Rückstaus, allerdings halten sich diese noch in Grenzen. In Fahrtrichtung Landsberg standen gegen Mittag die Autos in etwa ab Höhe der Ausfahrt Eichleitner-/Bergiusstraße. Das bayerische Innenministerium gab auf seiner Verkehrs-App "Bayern Info" zur selben Zeit eine Staulänge von 1,7 Kilometer an.

Der Rückstau könnte sich zur Hauptverkehrszeit morgens und abends aber deutlich verlängern, warnt die Polizei.

Zwischen dem Messegelände und Haunstetten benutzen täglich rund 60.000 Fahrzeuge die Bundesstraße, auf der es auch ohne Bauarbeiten im Berufsverkehr schon regelmäßig zu Staus kommt. mit abba

