2017-05-26 12:48:00.0

Augsburg B17: Nächste Woche gibt es Behinderungen

Autofahrer müssen sich am Anfang der nächsten Woche auf Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet auf der Bundesstraße 17 einstellen. Auf dem Oberbürgermeister-Müller-Ring zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Eichleitnerstraße steht im Bereich der Bahnbrücke am Montag, 29. Mai, von 9 bis 15 Uhr wegen Brückenprüfungsarbeiten jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Dayton-Ring ist am Dienstag 30. Mai, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zwischen Stuttgarter Straße und Hirblinger Straße im Bereich der Bahnbrücken wegen Brückenprüfungsarbeiten jeweils nur einspurig zu befahren. möh