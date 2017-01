2017-01-25 05:50:00.0

Augsburg B17-Teilsperrung: Warum es dort immer wieder Probleme gibt

In der Nähe der Ackermann-Straße strömt Wasser auf die Fahrbahn der B 17 . Daher wird eine Spur gesperrt. Die Stelle macht schon länger Probleme. Von Norbert Staub und Stefan Krog

Auf der Bundesstraße 17 in Höhe Kriegshaber muss vorerst jede Nacht eine Spur gesperrt werden. Es strömt Grundwasser auf die Fahrbahn, das schnell gefriert. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in der Früh steht auf der B17 im Bereich der Ausfahrt Bürgermeister-Ackermann-Straße in Fahrtrichtung Süden nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Grund hierfür ist ein Riss in der Grundwasserwanne.

Bei der klirrenden Kälte haben sich im Beton der rund 30 Jahre alten Wanne so starke Spannungen gebildet, dass es zu dem Riss kam. Als Folge drückt Grundwasser auf die Fahrbahn – und das wird bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen schnell zu Eis, sodass sich eine Rutschbahn bildet.

Tagsüber wird mehr gestreut

„Tagsüber bekommen wir das geregelt. Unsere Leute sind immer wieder vor Ort und streuen Salz, sodass sich kein Eis bildet. Aber zwischen 20 Uhr und 6 Uhr müssen wir eine Spur sperren“, sagt Tiefbauamts-Leiter Josef Weber. Ab 6 Uhr, wenn der Berufsverkehr einsetzt, wird die Sperre aufgehoben, sodass die Autofahrer auch im Bereich der Ackermann-Straße auf zwei Spuren in Richtung Süden fahren können.

Solange es so kalt bleibt, wird diese Regelung erst einmal in Kraft bleiben. „Wir müssen abwarten, bis es wieder etwas wärmer wird, und können dann anfangen, den Riss zu suchen und versuchen, ihn zu schließen“, so Weber. Eine Vollsperrung droht nicht. „Wenn überhaupt muss eine der beiden Spuren während der Reparaturarbeiten gesperrt werden. Und das legen wir dann in die Zeit von 9 bis 15 Uhr – also außerhalb des Berufsverkehrs.“ Die Stadt wird ein Loch in die Wanne bohren und mit Hochdruck ein Gel unter den Beton pressen, das wie eine Abdichtung wirkt – zumindest ist es so geplant. Das Problem wird sein, den Riss zu lokalisieren.

Schon länger Probleme

Die Grundwasserwanne macht der Stadt schon seit Jahren Probleme. Bei einem ähnlichen Vorfall vor acht Jahren machte man sich sogar nachts mit Wärmebildkameras auf die Suche nach einem Riss. Bei der Generalsanierung der Bundesstraße vor zwei Jahren nahm sich die Stadt die Grundwasserwanne dann richtig zur Brust. Allerdings waren die Schäden größer als vermutet und konnten wegen des engen Zeitplans nicht komplett gerichtet werden, sodass seit damals ein Tempo-50-Limit an dieser Stelle wegen Eisgefahr gilt. Die B17 ist aus Lärmschutzgründen im Bereich Kriegshaber/Bärenkeller auf mehreren Kilometern tiefergelegt und liegt unter Grundwasserniveau, Probleme macht aber nur diese Stelle. Der Rest der Strecke wurde nämlich später gebaut, als sich Anforderungen und Materialien für Grundwasserwannen geändert hatten.