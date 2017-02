2017-02-28 14:08:00.0

Augsburg B17: Verlorenes Stützrad von Anhänger schlägt in Motorhaube ein

Das Teil kam von der Gegenfahrbahn geflogen und beschädigte das Auto eines 27-Jährigen zwischen Stadtbergen und Pfersee. Der Autofahrer blieb unverletzt

Schockmoment für einen 27-jährigen Autofahrer am Montagabend gegen 18.30 Uhr: Der Mann war mit seinem Auto auf der B17 zwischen den Abfahrten Stadtbergen und Pfersee unterwegs, als in einer leichten Linkskurve ein größeres Stützrad, das vermutlich von einem Anhänger stammt, in sein Auto einschlug. Dabei wurden die Front und die Motorhaube beschädigt. Der Fahrer erschrak, blieb aber unverletzt. Er konnte auch noch erkennen, dass das Stützrad, das bei Anhängern meist im Bereich der Kupplung befestigt ist, offenbar von der Gegenfahrbahn herübergeschleudert worden war und dabei über die Mittelleitplanke flog. Der Schaden dürfte bei 1500 Euro liegen. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, der das Stützrad verloren hat. Hinweise unter Telefon 0821/323-1910. (skro)