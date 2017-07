2017-07-19 18:35:21.0

Augsburg Bachelorette datet Augsburg: Jessica Paszka kommt in die City-Galerie

Am Samstag, 29. Juli, kommt Bachelorette Jessica Paszka nach Augsburg. Zuerst verteilt sie in der City-Galerie Autogramme. Für zwei Fans nimmt sie sich dann besonders viel Zeit.

Jessica Paszka kommt nach Augsburg: Am Samstag, 29. Juli, besucht die Bachelorette die City-Galerie. Von 15 Uhr bis 16 Uhr können sich Fans ein Autogramm der 27-Jährigen holen.

Paszka ist aktuell in RTLs Dating-Show "Die Bachelorette" zu sehen. In der Sendung kämpfen anfangs 20 Single-Männer um das Herz der Bachelorette. In jeder Folge schickt sie einen oder mehrere Kandidaten nach Hause, um am Ende ihren Traummann zu finden. Auch zwei Augsburger kämpften um Jessica Paszka - sind allerdings mittlerweile aus dem Rennen (lesen Sie dazu: Michi nach dem Bachelorette-Aus im Interview: Wie geht es weiter? und "Bachelorette 2017" - Darum ging der Augsburger Manuel freiwillig). Das Finale der diesjährigen Staffel strahlt der Sender am 26. Juli, kurz vor ihrem Augsburg-Besuch aus.

Zuerst Bachelor-Kandidatin, dann Bachelorette

Die Essenerin ist als Unternehmerin im Bereich Fashion und Beauty tätig. Einem größeren Publikum ist sie bekannt geworden, als sie 2014 an der Sendung "Der Bachelor" teilnahm. Sie selbst beschreibt sich als bodenständig, selbstbewusst und humorvoll. Sie wisse, was sie will und sei dennoch für jeden Spaß zu haben. Seitdem sie Kandidatin beim "Bachelor 2014" war, ist Jessica Paszka häufig auf roten Teppichen und vor der Kamera zu sehen. Sie ist auch in der August-Ausgabe des Playboys zu sehen und beschreibt dort ihren Traumman.

Mit der Bachelorette in Augsburg einkaufen

Nun wird sie also die City Galerie besuchen und ihre Augsburger Fans treffen. Und das ist nicht alles: Für zwei der Fans kann es ein ganz besonderer Tag werden. Denn im Vorfeld des Besuches veranstaltet die City-Galerie ein Facebook-Gewinnspiel. Der Preis: Eine Shopping-Tour mit Bachelorette Jessica Paszka. Dafür stehen den Gewinnern 250 Euro zur Verfügung. Die können sie dann mit Paszka ausgeben, die sie bei der Wahl ihres Outfits berät.

Um teilzunehmen, müssen die Bachelorette-Fans unter dem Facebook-Post der City-Galerie schreiben, welche Läden sie mit der Bachelorette besuchen wollen. Aus den Teilnehmern werden dann die beiden Gewinner ermittelt. jako

