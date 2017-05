2017-05-27 13:33:28.0

Augsburg Balkon von Mehrfamilienhaus gerät in Brand

Am Samstagmorgen geriet ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Augsburg in Brand. Als die Scheiben platzen, drang der Rauch ins Innere des Hauses.

In der Fallersleben Straße in Augsburg geriet am Samstagmorgen ein Balkon in Brand. Foto: Feuerwehr Augsburg