2017-02-16 06:00:00.0

Baugenehmigung Bauanträge sollen in Augsburg schneller genehmigt werden

Derzeit beträgt die Wartezeit auf eine Baugenehmigung in Augsburg etwas mehr als 100 Tage. Das soll sich in Zukunft ändern. Wie die Verantwortlichen das ändern wollen. Von Michael Hörmann

Der schnellste Weg, ein Bauprojekt umzusetzen, ist ein Schwarzbau. Ohne Genehmigung wird das Gebäude errichtet. Haken daran: Das Ganze ist eben nicht erlaubt. Wer erwischt wird, läuft Gefahr, dass der Bau wieder abgerissen wird. Hinzu kommt ein saftiges Bußgeld. Bleibt also der legale Weg: Wer im Stadtgebiet bauen möchte, muss ein Baugesuch oder einen Bauantrag stellen. Die Bearbeitung durch die städtische Verwaltung kann allerdings dauern. Etwas mehr als 100 Tage sind im Durchschnitt einzukalkulieren.

Die Wartezeit ist kürzer geworden

Wer jetzt darüber stöhnt, muss wissen, dass die Bearbeitungszeit in den zurückliegenden Jahren reduziert wurde. Ein Baugenehmigungsverfahren dauerte im Jahr 2014 durchschnittlich 128, im Jahr 2015 waren es dann 110 Tage. Die Stadt will die Wartezeit weiter verkürzen. Mehr Personal soll helfen, das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Zusätzliche Mitarbeiter wurden in den Etat eingestellt. Jetzt gibt es auch für das Stadtplanungsamt eine Verstärkung. Der zuständige Ausschuss muss dafür noch die Zustimmung erteilen. Eine Mehrheit dafür zeichnet sich ab.

ANZEIGE

Dass in der Bauverwaltung jede Menge Arbeit ansteht, hängt direkt von der Zahl der Baugesuche ab. 1150 Anträge sind es im Jahr, die Zahl bewegt sich konstant auf diesem Niveau. Da Augsburg wächst, geht Baureferent Gerd Merkle davon aus, dass es auf absehbare Zeit keinen Rückgang der Anträge geben dürfte. Das Bauordnungsamt hatte zuletzt insgesamt 36 Planstellen, davon waren 34 Mitarbeiter Vollzeitkräfte. Kernaufgaben sind die Erteilung von Baugenehmigungen und die Bauaufsicht.

Viel Zeit geht für die Bauberatung drauf

Um die Zuständigkeiten zu vereinfachen, gibt es die Teams Bauordnung Nord und Süd. Die Sachbearbeiter nehmen die Anträge entgegen und prüfen sie. Die Bauberatung nimmt viel Zeit ein. Im persönlichen Gespräch werden mit dem Antragsteller wesentliche Punkte angesprochen und frühzeitig geklärt. Damit es schneller mit der Genehmigung geht, wurde zuletzt in die Computertechnik investiert.