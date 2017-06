2017-06-19 19:20:00.0

Augsburg Bauarbeiten auf B17: Kilometerlanger Stau bei 30 Grad

Auf der B17 haben die Bauarbeiten begonnen. Am Montag standen Autofahrer bis zu einer Dreiviertelstunde in der Blechkolonne - und Dienstag könnten die Staus noch länger sein. Von Stefan Krog

Der Start der Bauarbeiten auf der B 17 zwischen Messe und Stadion wurde am Montag von kilometerlangen Staus begleitet. Ab dem späten Vormittag staute es sich vor allem in Fahrtrichtung Landsberg auf rund drei Kilometern zurück. Die Autofahrer standen bei fast 30 Grad Hitze eine Dreiviertelstunde bis auf Höhe Stadtbergen.

Auch in Gegenrichtung staute sich der Verkehr bis zur Inninger Straße. Verschärft wurde die Situation durch zwei Unfälle auf der B 17 in diesem Bereich am Nachmittag. Auf den Ausweichstrecken, die sich die Autofahrer suchten, herrschte teils sehr dichter Verkehr bis hin zum Stau.

ANZEIGE

Dabei dürften Berufspendler, die am Morgen aus Richtung Landsberg nach Augsburg fahren, die Auswirkungen der Baustelle erst ab Dienstag in vollem Umfang mitbekommen. Die Bauarbeiter ließen den morgendliche Berufsverkehr stadteinwärts noch durch, bevor sie eine Spur wegnahmen – auch ohne Bauarbeiten kommt es sonst in dem Abschnitt zu Staus.

B 17 wird zwischen Messe und Stadion ausgebaut

Bis Ende Juli fällt auf der B 17 zwischen Messe und FCA-Stadion jeweils eine Spur je Richtung weg, sodass nur noch ein Fahrstreifen bleibt. Zwischen den beiden Anschlussstellen baut das Staatliche Bauamt eine dritte Spur. Zudem wird die Fahrbahndecke erneuert, weswegen die Bauarbeiter auch noch ein Teilstück südlich des Fußballstadions abgesperrt haben.

Eine fixe Umleitungsstrecke gibt es nicht. Da täglich bis zu 60 000 Autos auf der B 17 unterwegs sind, dürfte dies auch wenig bringen, weil keine Straße im Stadtgebiet leistungsfähig genug wäre, um als Ausweichstrecke zu dienen. Am meisten dürfte es bringen, den Stau großräumig zu umfahren und etwa auf die alte B 17 oder die Staatsstraße 2035 (Bobingen – Inningen – Göggingen) auszuweichen.

Hinzu kommt noch, dass das Bauamt wegen der Bauarbeiten die Anschlussstelle Göggingen/Haun-stetten-Nord in Fahrrichtung Augsburg sperren muss. Für Autofahrer sind – je nachdem, welches Ziel sie haben – mehrere Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Lesen Sie dazu auch:

Die B17 wird ab heute zum Nadelöhr