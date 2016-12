2016-12-26 16:02:00.0

Augsburg Baut die Stadt ein Jugendhaus in Göggingen?

Der Stadtjugendring untermauert seine Forderung mit einer Zahl und verweist auf viele Unterstützer. Im Sozialreferat gibt es eine Arbeitsgruppe. Wann Ergebnisse zu erwarten sind. Von Christian Mühlhause

Der Stadtjugendring (SJR) betreibt mehrere große Jugendhäuser, doch nur eines davon befindet sich im Augsburger Süden: das Kosmos im Univiertel. Geht es nach dem SJR, soll sich das zeitnah ändern und ein weiteres in Göggingen entstehen. „Das Problem ist, dass ein Großteil der Jugendlichen sich nur innerhalb des eigenen Wohnviertels bewegt. Obwohl beispielsweise der Weg vom Hochfeld zum Kosmos kurz ist, kommen kaum Jugendliche aus dem Stadtteil. Die Rumplerstraße ist wie eine unsichtbare Grenze“, sagt Harald Jesske, Geschäftsführer des SJR. Das treffe auch auf Jugendliche aus Göggingen zu.

Dringlich ist das Thema aus Jesskes Sicht auch, weil der Anteil an Kindern und Jugendlichen in Göggingen stark ansteigt. Die Stadt habe auf Anfrage des SJR mitgeteilt, dass allein im Neubaugebiet südlich der Friedrich-Ebert-Straße im Jahr 2025 voraussichtlich etwa 1000 Kinder und Jugendliche leben werden. „Wir halten deswegen ein Jugendhaus für sinnvoll und notwendig. In Gesprächen mit den Schulen und der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine wurde uns der hohe Bedarf bestätigt“, so Jesske. Aufgrund der Entwicklung macht er sich für einen Standort im oder nahe des Neubaugebiets stark.

Anwohner fühlen sich gestört

Weil ein solches Angebot bislang aber fehlt, treffen sich die Jugendlichen vor allem an vier Plätzen im Stadtteil: unter der Brücke bei Maria Stern, im Park auf dem Gelände von Hessing, dem Park beim Hallenbad und beim Luftbad. Der Stadtjugendring sieht diese Orte nicht als Brennpunkte an, aber es werde eben doch so laut, dass sich Anwohner gestört fühlten. Sozialarbeiter laufen diese Punkte immer wieder an, allerdings sind die Kapazitäten sehr begrenzt.

Für den gesamten Augsburger Süden gibt es nur eine Vollzeitstelle. Geht es nach dem Stadtjugendring, soll das Angebot möglichst schnell realisiert werden. „Wir wollen frühzeitig auf den Bedarf reagieren, nicht erst, wenn es Probleme gibt. Jugendarbeit erfolgt sinnvollerweise bedarfsorientiert und präventiv“, so Jesske. Die Reaktion der Stadt auf das Anliegen sei bislang „eher zurückhaltend“, sagt Jesske. Im Februar soll das Thema immerhin in einem Workshop mit allen Interessensvertretern im Stadtteil diskutiert werden.

Roncallihaus bekommt Jugendräume

Der zuständige Sozialreferent Stefan Kiefer teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass beim Amt für Kinder, Jugend und Familie eine Arbeitsgruppe gegründet wurde, um beurteilen zu können, ob das bestehende Angebot ausreicht oder eine Versorgungslücke besteht. Die Ergebnisse sollen im zweiten Halbjahr 2017 vorliegen. „Ein Jugendhaus wäre nur eine von vielen Möglichkeiten“, betont Kiefer. Er verweist zudem darauf, dass die evangelisch-lutherische Dreifaltigkeitskirche in der Friedrich-Ebert-Straße einen Jugendtreff betreibt und beim Neubau des Roncallihauses Jugendräume vorgesehen sind.

Allerdings sind die Räume im Roncallihaus für die Jugend der Pfarrei Göggingen-Inningen vorgesehen und beim Juze der evangelischen Kirche läuft vieles über ehrenamtliches Engagement, informiert Diakon Gert Jäger. „Unsere Räumlichkeiten können auch Personen nutzen oder anmieten, die nicht zur Gemeinde gehören. Allerdings bin ich mit einer halben Stelle der einzige Mitarbeiter und habe auch noch andere Aufgaben. Deswegen geht es nicht ohne ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich einbringen. Da ist der Stadtjugendring in seinen Häusern personell anders aufgestellt.“ Um nicht in Konflikt mit den Nachbarn zu kommen, wurde zudem ein Katalog mit Verhaltensregeln für die Nutzer erstellt.

Erst einmal mehr Streetworker

Geschäftsführer Jesske weiß um die schwierige finanzielle Situation der Stadt Augsburg. Für ihn ist deswegen auch vorstellbar, dass zeitnah erst einmal mehr Streetworker eingesetzt werden. „Wir dürfen aber trotzdem das Ziel eines eigenen Jugendhauses nicht aus den Augen verlieren.“