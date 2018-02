2018-02-02 18:49:00.0

Baywa weicht Gewerbehof

Die Gebäude auf dem ehemaligen Baywa-Areal in Lechhausen sind abgerissen worden. Dort sollen künftig knapp 40 kleinere Unternehmen Platz finden. Von Silvia Kämpf

Die Veränderung war nicht zu übersehen: Bagger haben die Gebäude auf dem ehemaligen Gelände der Baywa in Lechhausen abgerissen. Auf dem rund 20000 Quadratmeter großen Areal in der Steinernen Furt – entspricht knapp drei Fußballfeldern – soll ein Handwerkerhof entstehen. Unter dem Namen „Die Höfe“ sollen knapp 40 Gewerbeeinheiten für kleinere Unternehmen entstehen, so die Firma Solidas Immobilien und Grundbesitz GmbH. Das Areal liegt seit einigen Jahren brach. Im Jahr 2015 hatte es Pläne für eine Flüchtlingsunterkunft gegeben, die aber nicht umgesetzt wurden.

Kleine Fläche sind rar

Aus Sicht der Solidas-Geschäftsführer Ünal Bakir und Anton Kopp soll das Projekt „Die Höfe“ der Förderung von Kleinunternehmen dienen. Ähnlich wie auf dem Wohnungsmarkt seien die Bedingungen für Kleinbetriebe, die Gewerbeflächen anmieten müssen, „seit Jahren konstant schlecht“. Es herrsche eine Verdrängungswettbewerb – auch weil sich zahlreiche Menschen selbstständig gemacht hätten. Vor allem Flächen bis zu einer Größenordnung von 500 Quadratmetern sind nach ihren Worten – sowohl für Käufer als auch Mieter – rar. „Eine kleine Fläche zu finden ist wie ein Sechser im Lotto“, sagen die Unternehmer. An diesem Punkt möchten sie in Lechhausen ansetzen.

Das Areal hat zur Steinernen Furt hin einen relativ schmalen Zugang, weitet sich dann allerdings. Dort sollen in mehreren Zeilen die Gewerbegebäude entstehen. Geplant sind 37 zirka 200 Quadratmeter große Gewerbeeinheiten. Zwei Einheiten bekommen rund 265 Quadratmeter Nutzfläche, sagen die beiden Unternehmer. Interessierte Betriebe sollen die verschiedenen Lager- und Produktionsräume dann mieten können. Baubeginn soll im Frühjahr sein, im Herbst sollen die Hallen dann fertig werden.