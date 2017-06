2017-06-03 07:58:00.0

Augsburg „Baywatch“ trifft auf die Wirklichkeit

Seit dieser Woche ist der Baywatch-Film im Kino. Die Wasserwacht nutzt die Gelegenheit und macht Werbung für die echten Rettungsschwimmer.

Sonne, Strand, schöne Frauen und starke Männer: Es sind diese Bilder, mit denen die TV-Serie „Baywatch“ berühmt wurde. Seit dieser Woche ist nun der „Baywatch“-Film in den Kinos. Die Wasserwacht des Roten Kreuzes nutzt das, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. An diesem Samstag und Sonntag stellen sich ehrenamtliche Helfer der Wasserwacht beim Cinemaxx-Kino am Willy-Brandt-Platz vor. Die Aktion hat den Titel: „Auch Du kannst Baywatch sein – Dein Weg zum Rettungsschwimmer.“ Dabei kann jeder unter anderem prüfen, wie fit er in der Wiederbelebung ist. Es gibt Spiele und Kinderschminken. Auf dem Vorplatz werden die Fahrzeuge der Retter gezeigt. 526 Ortsgruppen und gut 60000 Aktive hat die Wasserwacht in Bayern. Die Hälfte der Mitglieder ist unter 27 Jahre alt. Im Vorprogramm des Kinofilms ist ein neuer Werbefilm der Wasserwacht zu sehen. (jöh)