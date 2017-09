2017-09-24 17:21:00.0

Augsburg Bei Probefahrt mit Fahrrad davongemacht

Die Probefahrt mit einem Fahrrad hat ein Mann bei einem Fahrradhändler an der Inninger Straße ausgenutzt, um sich mit dem 500 Euro teuren Rad aus dem Staub zu machen.

Die Probefahrt mit einem Fahrrad hat ein Mann bei einem Fahrradhändler an der Inninger Straße ausgenutzt, um sich mit dem 500 Euro teuren Rad aus dem Staub zu machen. Wie die Polizei berichtet, bat der Mann am Freitagnachmittag den Verkäufer, das Fahrrad der Marke „Cone“ auf dem Parkplatz vor dem Ladengeschäft testen zu dürfe. In einem unbeobachteten Moment radelte er dann einfach davon. Ein weiterer Angestellter versuchte noch, mit einem Fahrrad hinterherzufahren, konnte den Mann jedoch nicht mehr einholen. Der Fahrraddieb wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß und kräftig mit stark hervortretendem Bauch. Er sprach Hochdeutsch mit bayerischem Akzent und war bekleidet mit einer grau-beigen Strickjacke und Blue-Jeans. (att)