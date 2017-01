2017-01-12 11:32:00.0

Augsburg Bei den Sommernächten ändert sich in diesem Jahr einiges

Ende Juni laden wieder die Augsburger Sommernächten drei Tage zum Feiern ein. Was geplant ist und welche Bedeutung die Sicherheit in Zeiten des Terrors einnimmt. Von Michael Hörmann

Wer denkt zu Zeiten eisiger Winternächte nicht an laue Sommernächte? Einer tut dies ganz besonders intensiv: Heinz Stinglwagner, Geschäftsführer der City Initiative Augsburg (CIA). Gemeinsam mit der Stadt veranstaltet die CIA das Augsburger Stadtfest, das im Vorjahr nach mehrjähriger Pause eine Neuauflage erlebte. Aus den Max-Festen, benannt nach der Maximilianstraße als zentraler Veranstaltungsort, wurden die „Augsburger Sommernächte“. Für 2017 ist die Fortsetzung geplant. Termin ist von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli.

Nicht allein wegen des schrecklichen Terroranschlags in Berlin spielt das Thema „Sicherheit“ für Großveranstaltungen eine immer bedeutendere Rolle. Auch darauf werde die CIA reagieren müssen, sagt Stinglwagner gegenüber unserer Zeitung: „Wir werden für die bestmögliche Sicherheit sorgen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Unsere Gäste werden sich sicher fühlen.“

ANZEIGE

Stadtfest-Veranstalter verspricht ausreichend viele Sicherheitskräfte

Eine ausreichende Präsenz von Sicherheitskräften ist laut Veranstalter gewährleistet. Hinter den Kulissen arbeite man „als Einheit von Sicherheitsexperten für einen reibungslosen Ablauf“. Partner im Zusammenspiel sind Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst, privater Sicherheitsdienst, der Augusta Club Ordnungsdienst (ACO), die Stadtwerke als Zuständige für den Nahverkehr und die städtische Ordnungsbehörde.

Die Geschehnisse von Berlin bleiben im Hinterkopf. Dazu sagt Stinglwagner: „Die Sicherheit bei den Sommernächten 2016 wurde schon sehr groß geschrieben, das wird in diesem Jahr nicht anders sein.“ Von ihm gibt es ein klares Bekenntnis zum Stadtfest. Augsburg zeige sich bei dieser Veranstaltung stets als weltoffene Stadt, in der Menschen über alle Nationalitäten und Kulturen hinweg gemeinsam feiern: „Wir möchten uns unsere Lebensweise nicht einschränken lassen.

Wie Terroranschläge hundertprozentig verhindert werden können, weiß wohl keiner.“ Als Veranstalter baue man aber auf eine mehrjährige Erfahrung und ein Sicherheitskonzept, das gemeinsam entwickelt werde.

Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) verweist auf die gestiegenen Anforderungen für das Sicherheitskonzept. Sicherheitspersonal koste Geld. Aus seiner Sicht werde es zunächst wichtig sein, dass der Veranstalter seine Ideen für die Platzgestaltung des Festes vorlegt. Die Planungen für die Sommernächte 2017 laufen. „Wir sind mittendrin. Teilnehmende Gastropartner werden gesucht, Sponsorengespräche geführt, technische Abläufe besprochen und über Programme diskutiert“, sagt der CIA-Geschäftsführer.

Einige Veränderungen warten auf Besucher des Augsburger Stadtfestes

Stinglwagner kündigt einige Veränderungen für 2017 an. Wobei die Sommernächte 2016 sehr gut funktioniert hätten. Diese Resonanz gab es danach auch von Besuchern und der Politik. Große Neuerungen stünden deshalb nicht an. Stinglwagner: „Wir werden allerdings auf der Maxstraße das Bühnenangebot etwas entzerren, sodass es dort keine akustischen Überschneidungen gibt.“

Gerne würde man auch die Altstadt in diesem Jahr ins Programm miteinbeziehen, ebenso den Martin-Luther-Platz. Der Seniorenbeirat möchte darüber hinaus ein Programm speziell für die ältere Generation anbieten, was begrüßt werde. Auch der Stadtmarkt und das Angebot im Park am Königsplatz sollen die Sommernächte wieder bereichern.

Bilder von den Augsburger Sommernächten 2017

Stinglwagner gibt jedenfalls die Strategie für die Sommernächte 2017 frühzeitig aus: „Bewährtes optimieren und Neues klug einbauen.“ Die Rückendeckung des Stadtrats hat der Veranstalter. Die Stadt wird sich mit einem Zuschuss von bis zu 100 000 Euro am Stadtfest beteiligen. So hat es der Stadtrat im Juli beschlossen.

Die Stadt muss allerdings ihren Zuschuss verdoppeln. Die Grünen als Partner im regierenden Dreierbündnis hätten allerdings lieber einen Turnus von zwei Jahren gesehen. Das Stadtfest findet jährlich statt. Die Sommernächte hatten 400000 Euro gekostet. Daran beteiligten sich die Gastronomen mit 180000 Euro, von der Stadt kamen 50000 Euro. Sponsoren trugen ebenfalls einen erheblichen Anteil. Bei den Ausgaben entfielen 83000 Euro auf den privaten Sicherheitsdienst, für den Sanitätsdienst wurden 35000 Euro ausgegeben.

Das Stadtfest im Vorjahr verlief friedlich. Die Polizei gab an, dass es mit Blick auf körperliche Auseinandersetzungen ein „ruhigeres Wochenende“ gewesen sei als sonst.

Was 2017 in Augsburg noch geboten ist:

Festivals, Kunst und Feste: Worauf wir uns 2017 freuen können