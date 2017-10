2017-10-23 12:18:00.0

Augsburg Beine abgetrennt: Zug hatte bei Unfall am Hauptbahnhof nur wenig Tempo

Am Hauptbahnhof in Augsburg erfasst am Sonntagmorgen ein Zug einen 23-Jährigen. Der Mann verliert beide Beine. Die Lokführer versuchten noch, das Unglück zu verhindern.

Am Hauptbahnhof in Augsburg wurde am Sonntagmorgen ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Foto: Anne Wall (Symbolfoto)