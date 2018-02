2018-02-03 05:48:00.0

Augsburg Belegschaft kämpft um Logistik-Sparte

Auch die Logistik-Sparte von Ledvance soll geschlossen werden. Die Mitarbeiter sind schockiert - und wollen nicht aufgeben.

Die Nachricht hat die Mitarbeiter der Logistik-Sparte bei der Firma Ledvance hart getroffen: Die Unternehmensführung hat angekündigt, den Bereich in der Steinernen Furt in Lechhaussen zu schließen. 100 Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz verlieren. Zuvor war bereits verkündet worden, dass das Werk von Ledvance in der Berliner Allee ebenfalls geschlossen werden soll. Am Freitag fand am Logistikstandort eine Betriebsversammlung statt. 80 Beschäftigte waren anwesend, um mit dem Betriebsrat und der Betriebsbetreuerin der IG Metall, Angela Steinecker, die Situation des Standortes nach Verkündung der Werkschließungspläne zu erörtern. Wie es danach hieß, sind viele Mitarbeiter ratlos. „Wir machen hier seit 55 Jahren einen sehr guten Job. Auch das Fraunhofer-Institut hat uns in seiner Studie 2013 bestätigt, dass wir in Augsburg an der Steinernen Furt zu den Top-Logistikzentren in Deutschland zählen“, sagte Betriebsratschef Dieter Schneider. Er verstehe die Firmenentscheidung nicht: „Gerade weil viele erfolgreiche Unternehmen mit ihrer Logistik in die Region drängen.“ Steinecker sagt: „Die Beschäftigten haben zum Ausdruck gebracht, dass sie sich vom neuen Ledvance-Chef Jakob Tarn versprechen, dass er die Pläne der bisherigen Geschäftsführung überdenkt und dem Alternativkonzept der Betriebsräte eine Chance gibt.“ (möh)