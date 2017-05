2017-05-06 14:01:34.0

Augsburg Besucher freuen sich über längere Öffnungszeit am Stadtmarkt

Der Stadtmarkt hat heute bis 16 Uhr geöffnet. Das freut viele Besucher - und manch einer wünscht sich solch lange Öffnungszeiten häufiger. Von Julian Würzer

Bessere Voraussetzungen für das Maifest auf dem Stadtmarkt könnte es kaum geben: Die Sonne scheint und die Temperatur steigt. Außerdem ist das Gelände heute bis 16 Uhr geöffnet, anstatt wie üblich bis 14 Uhr. Ist das ausschlaggebend für die Vielzahl an Besucher? Wir haben uns umgehört.

„Für uns ist das Pflicht hier vorbeizuschauen, denn wir sind Augsburger“, sagt Elfriede Wiedemann. Sie ist zusammen mit ihrem Mann und Freunden meist jeden Samstag zu Besuch auf dem Stadtmarkt. Für die Gruppe ist das Gelände ein Treffpunkt. „Man trifft hier Leute, kann ein wenig bummeln und dann haben wir auch noch so ein schönes Wetter“, sagt Hans-Jürgen Gerlach. Gerade die Öffnungszeiten bis 16 Uhr würden sich die beiden immer wünschen. „Es kann ja nur der aufmachen, der will, dann wäre das Problem gelöst und wir könnten länger sitzen bleiben“, sagt Gerlach und fügt an, „Freibier wäre auch noch ganz gut.“

ANZEIGE

Stadtmarkt "zieht Touristen an"

Für Jo Schäfer und Carolin Mengele hingegen war es nur Zufall, dass die beiden auf dem Maifest gelandet sind. „Wir wollten in die Sonne und haben gehört, dass hier ein wenig Musik ist“, sagt Carolin Mengele. Die Sonne war für Jo Schäfer wichtig. „Gerade in der Maxstraße gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, deshalb bin ich auf dem Stadtmarkt“, sagt er. Dass das Gelände bis 16 Uhr offen hat, finden beide gut. „So können wir einfach ein wenig länger sitzen bleiben und das Wetter genießen.“

Wünschen Sie sich längere Öffnungszeiten am Samstag? Ja.

Nein.

Abstimmen

Bei Klaus Kugelmann war der gemütliche Hock am Stadtmarkt auch nicht geplant. „Ich bin ein wenig durch Augsburg spaziert und hab gesehen, dass hier was los ist, deswegen bin ich auf ein Ruß vorbei“, sagt er. Dass heute bis 16 Uhr geöffnet ist, findet er in zweierlei Hinsicht vorteilhaft. „Zum Einen zieht der Stadtmarkt Touristen an und zum anderen kann ich hier dann länger einkaufen“, sagt Kugelmann.