2017-02-17 09:28:00.0

Augsburg Betrüger geben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus

Am Telefon werden Kunden erst gebeten, den Zählerstand durchzugeben, dann wollen die Täter vertrauliche Informationen wie den Kontostand haben. Was die Stadtwerke raten

Nach Hinweisen von Bürgern warnen die Stadtwerke vor Betrügern am Telefon. Die Masche: Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Zunächst werden die Angerufenen aufgefordert, die Nummer und den Stand ihres Strom- oder Gaszählers am Telefon zu nennen. Anschließend sollen unter dem Vorwand, dass der Angerufene Geld zurückbekommt, auch Kontonummer und andere vertrauliche Kundendaten preisgegeben werden.

Die Stadtwerke raten Kunden grundsätzlich zur Vorsicht sowohl an der Haustür als auch am Telefon. Es komme immer wieder vor, dass sich Trickbetrüger oder Drückerkolonnen im Auftrag von Konkurrenten als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben und vertrauliche Daten ausspähen oder sich Zutritt zur Wohnung verschaffen wollen.

So sollten niemals Kundendaten oder Kontonummern an der Haustür oder am Telefon mitgeteilt werden. „Wir kennen unsere Kunden, kennen Zählernummern, Kundennummern und alle notwendigen Daten und fragen niemals am Telefon danach“, so Sprecher Jürgen Fergg. Bei Anrufen sollte man sich immer die Telefonnummer des Mitarbeiters geben lassen und im Zweifelsfall dort zurückrufen.

An der Haustür sollte man sich auf jeden Fall den Dienstausweis zeigen lassen. Der Dienstausweis ist etwa halb so groß wie eine Postkarte, hellblau und in Plastik eingeschweißt. Kann kein Dienstausweis vorgezeigt werden, sollte Personen der Zutritt zur Wohnung verweigert werden. Sicherheitshalber können Kunden immer bei den Stadtwerken unter der Telefonnummer 0821/6500-5500 erfragen, ob es sich bei der Person um einen Mitarbeiter der Stadtwerke handelt. In verdächtigen Fällen kann auch die Polizei unter 110 gerufen werden. (AZ)