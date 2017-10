2017-10-16 16:49:00.0

Augsburg Betrüger nutzen Telefonnummer der Augsburger Polizei

In Augsburg häufen sich Betrugsversuche per Telefon. Die Kriminellen nutzen einen Trick, um sich als Polizeibeamte auszugeben.

Die Augsburger Polizei warnt vor Betrügern, die sich mit einem perfiden Trick als Polizeibeamte ausgeben. Die Täter rufen überwiegend bei Senioren an und versuchen, deren Daten und Vermögensverhältnisse abzufragen. Dabei zeigt das Telefon den Angerufenen eine echte Polizei-Nummer an. Es handelt sich um die Nummer 0821/323-2610 der Polizeiinspektion in Pfersee.

Allerdings sind am Telefon keine Pferseer Beamten, sondern Kriminelle, die sich eines Computerprogramms bedienen, mit dem sie bei einem Anruf eine beliebige Nummer anzeigen lassen können. Allein am Montagnachmittag sind laut Polizei 15 Fälle bekannt geworden. Besorgte Betroffene hatten sich an die Polizei gewandt. jöh