2017-05-26 19:00:00.0

Augsburg Betrunkene Frau hängt aus Autofenster

Es war ein irritierendes Bild: Ein Mann bemerkte auf einem Parkplatz ein beschädigtes Autos. Aus dem Fenster der Fahrertür hing der Kopf einer Frau.

Es war ein irritierendes Bild, das sich einem Zeugen am Donnerstag gegen 13.45 Uhr im Bärenkeller bot. Der Mann hatte auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes im Holzweg ein beschädigtes Autos bemerkt. Aus dem Fenster der Fahrertür hing der Kopf einer Frau. Weil er die offensichtlich schlafende Frau nicht wecken konnte, alarmierte er den Rettungsdienst und kurz darauf auch die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde die 27-jährige Fahrerin gerade von einer Notärztin versorgt. Die Frau roch nach Alkohol und hatte Probleme, das Gleichgewicht zu halten.

Wodkaflasche im Auto

Im Auto fanden die Beamten eine angebrochene Wodkaflasche, die im Fußraum des Beifahrersitzes lag. In der Mittelkonsole stand zudem griffbereit eine Bierflasche, in der sich ein Mix aus Wodka und einem Engery-Drink befand. Die betrunkene Frau, die rund 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte, gab an, sie sei nicht selbst gefahren. Eine Freundin, deren Name sie aber nicht wisse, habe sie nur zu ihrem Auto gebracht. Was zu dieser Schilderung nicht passt: Das Auto, ein schwarzer Opel, ist vermutlich durch einen Unfall an der linken Seite massiv beschädigt worden. Wie es dazu kam, konnte die 27-Jährige nach Polizeiangaben nicht schlüssig erklären. Mögliche Betroffene oder Zeugen eines Unfalls sollen sich bei der Polizei melden unter 0821/323-2510. (jöh)