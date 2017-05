2017-05-28 18:52:00.0

Augsburg Betrunkene Frau schlägt in der Straßenbahn zu

In einer Straßenbahn hat eine Frau zunächst eine 19-Jährige beleidigt. Später schlug sie zu und auch den Polizisten gegenüber war sie aggressiv.

Tätlicher Angriff in der Straßenbahn: Wie die Polizei informiert, war am Freitag eine 37-jährige Frau gegen 16.15 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 4 unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zum Plärrergelände in der Langenmantelstraße ging sie zunächst eine 19-jährige Frau verbal aggressiv an. Danach schlug die 35-Jährige der Jüngeren mit der Hand ins Gesicht.

Mehr als 1,5 Promille Alkohol

Der Straßenbahnfahrer bemerkte den Vorfall, hielt an und verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten verhielt sich die Frau weiterhin aggressiv. Sie beleidigte die Polizisten und spuckte in deren Richtung. Bei der Personalienfeststellung versuchte sie laut Polizei, plötzlich zu flüchten. Sie wurde jedoch festgehalten. Sie kam in den Arrest des Polizeipräsidiums. Dort beleidigte die mit über 1,5 Promille alkoholisierte Frau weiterhin die Beamten und schlug mit den Füßen gegen diese. (möh)