2017-07-18 19:10:00.0

Augsburg Betrunkene Frau will nach Polizisten treten

Was sie in Rage brachte, ist unklar: Jedenfalls musste am Montagabend die Polizei anrücken, weil eine 43-jährige Betrunkene in einem Pizza-Imbiss in der Kaltenhofer Straße ausrastete.

Was sie in Rage brachte, ist unklar: Jedenfalls musste am Montagabend die Polizei anrücken, weil eine 43-jährige Betrunkene in einem Pizza-Imbiss in der Kaltenhofer Straße ausrastete. Foto: Alexander Kaya (Symbol)