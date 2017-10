2017-10-18 15:54:00.0

Augsburg Betrunkene entblößt sich bei Polizeikontrolle

Am Königsplatz in Augsburg schlug ein Mann eine Frau. Als die Polizei eintraf, wurde das Opfer nach Angaben der Beamten aggressiv und zog sich aus.

Polizeieinsatz am Königsplatz: In den Grünanlagen kam es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und einer 33-jährigen Frau. Dabei schlug der Mann laut Polizeibericht auf die Frau ein. Sie wurde leicht verletzt. Laut Polizei waren beide deutlich alkoholisiert.

Mehrere Personen in Gewahrsam

Als die Beamten vor Ort waren, sei die Frau immer aggressiver geworden. Sie habe dann ihre Oberbekleidung ausgezogen und sei mit nacktem Oberkörper am Kö umher gelaufen, so die Polizei. Die mit über 2,7 Promille massiv alkoholisierte Frau wurde in Gewahrsam genommen. Dabei habe sie die Polizisten „mehrfach beleidigt“. Da weitere Mitglieder der „Trinkerrunde“, wie die Polizei schrieb, den Einsatz behinderten, wurden neben der Frau und dem 39-Jährigen noch zwei 30 und 31 Jahre alte Männer in Gewahrsam genommen. (AZ)