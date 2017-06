2017-06-02 17:24:00.0

Augsburg Betrunkener Gast schlägt Kellner in den Bauch

In einer Gaststätte in der Ulmer Straße kam es zu einem Streit zwischen einem Gast und einem Kellner. Der Gast schlug zu und verletzte auch einen Polizisten.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Ulmer Straße in Oberhausen zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Gast und einem 25-jährigen Kellner. Im Verlauf des Streits schlug der 34-Jährige dem 25-Jährigen in den Bauch. Dieser verständigte anschließend die Polizei. Gegenüber der Polizeistreife gab sich der Gast äußert aggressiv und war zudem stark alkoholisiert. Der 34-Jährige leistete Widerstand und musste zum Schutz der eingesetzten Polizeibeamten gefesselt werden. Ein 32-jähriger Polizist wurde hierbei leicht verletzt. (möh)