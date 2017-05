2017-05-24 16:00:00.0

Augsburg Bewegung am Hochablass

Laut Umweltreferent Reiner Erben wird um den Betrieb des Kiosks intensiv verhandelt.

Noch immer stehen Erholungssuchende am Hochablass-Kiosk vor heruntergelassenen Rollläden. Ähnlich wie im Jägerhaus im Siebentischwald warten die Bürger auf eine Anlaufstelle, wo sie sich bei einer Wanderung – sei sie zu Fuß oder mit dem Rad – stärken können. Doch es ist noch nicht so weit.

Gängige Praxis in den 1970er-Jahren war es nach Auskunft von Umweltreferent Reiner Erben, die zu Olympia erbauten Kioske am Kuhsee von Pächter zu Pächter weiterzugeben. Da die Stadt damals keine freien Finanzmittel hatte, sei mit den Betreibern vereinbart worden, dass die Stadt den Grund zur Verfügung stelle, während die Betreiber den Aufbau der Kioske übernehmen.

In der Folgezeit wurden die Kioske schon mehrfach von Pächter zu Pächter weitergegeben, teilt das Umweltreferat mit. Investitionen wurden größtenteils von den Pächtern übernommen und von der Stadt bezuschusst, erklärt Erben. Trotzdem sei das Vorgehen schon immer Gegenstand von Diskussionen mit der Stadt gewesen. Jetzt möchte die Stadt laut Umweltreferent mit dieser Tradition brechen.

Entscheidung über das Konzept

Damit liege bei ihr auch die Entscheidung darüber, wer die Kioske nach welchem Konzept betreibt. Hierzu müsse eine Lösung mit dem jeweiligen Betreiber gefunden werden. „Wir befinden uns gerade in der Endabstimmung mit dem ehemaligen Pächter“, sagt Reiner Erben. Dieser gebe den Kiosk altersbedingt auf und wolle natürlich so gestellt werden wie die bisherigen Pächter. Diese konnten den Kiosk nach Auskunft des Referenten jeweils „zum Höchstpreis abgeben“.

Der Grund gehöre aber nach wie vor der Stadt. Und die Ablöseregelung in dem alten Vertrag werde von den Vertragsparteien unterschiedlich ausgelegt. Beide Seiten sind in der juristischen Auseinandersetzung aber an einer zügigen einvernehmlichen Regelung interessiert. „Sollte es zu einem Rechtsstreit vor Gericht kommen, gehen wir davon aus, dass sich die Angelegenheit noch länger verzögern wird“, so Erben. Um dies zu vermeiden, werde intensiv an der außergerichtlichen Lösung gearbeitet. Sobald sie besiegelt sei, werde der Kiosk ausgeschrieben.

Stadt profitiert von Umsatzpacht

„Wir haben bereits mehrere formlose Anfragen erhalten und sind zuversichtlich, dass wir den Kiosk an einen neuen Pächter mit qualitätvollem vielleicht auch innovativem neuem Konzept vergeben können“, sagt Erben. Die Stadt profitiere in Zukunft dann von einer Umsatzpacht.

Im Zuge der Neuverpachtung werden sicherlich auch bauliche Maßnahmen am Kiosk vorgenommen werden. Die in Kürze beginnenden Bauarbeiten am Hochablass stellen laut Erben allerdings ein zeitlich befristetes Problem für die Verpachtung dar, was berücksichtigt werden muss. Stillstand herrschte lange auch am nahe gelegenen Jägerhaus. Doch auch dort scheint sich nun etwas zu bewegen. (sil)