Augsburg Bewegungsräume für Menschen jeden Alters

Zum Projekt „Augsburg macht Sport Platz“ machen sich Stadt und Bürger Gedanken über finanziell Machbares und vorhandene Möglichkeiten. Von Gerlinde Knoller

Wer in der Firnhaberau oder in der Hammerschmiede wohnt, darf sich glücklich schätzen. Denn nicht weit entfernt liegt ein lang gezogener Grünstreifen am Lech, mit vielen seinen Wegen, großen Wiesen und Freiflächen: Hier treffen sich Amateure zum Fußballspielen, hier sind Jogger und Nordic Walker unterwegs – und an den Geräten am Wegrand werden Klimmzüge oder andere Fitnessübungen trainiert. Darüber hinaus halten die Sportvereine in diesen Stadtteilen Flächen vor. Reicht das, um Menschen in der Firnhaberau und der Hammerschmiede in Bewegung zu bringen?

Dies war die Frage beim Stadtteilgespräch zum Thema „Augsburg macht Sport Platz“, zu dem Sportreferent Dirk Wurm in die Aula der Volksschule Firnhaberau eingeladen hatte. Es war – nach dem Auftakt in Lechhausens Schillerschule – das zweite Gespräch dieser Art. In den kommenden Monaten wird die Debatte mit den Bürgern auch in den anderen Stadtteilen Augsburgs weitergeführt.

Bürger werden vor Ort befragt

Der Grund: Die Stadt Augsburg arbeitet gerade daran, ein Konzept dafür zu entwickeln, welche Möglichkeiten es geben kann, in Zukunft noch mehr Menschen, Jung wie Alt, für Bewegung und einen gesunden Lebenstil zu begeistern. Dazu werden zunächst die Bürger vor Ort befragt, welche konkreten Vorschläge und Wünsche sie in Sachen Sport haben. Bis zum Jahr 2020 will das Projektteam die Ideen priorisieren und dem Stadtrat einen Vorschlag machen, was konkret, auch innerhalb eines gewissen Finanzrahmens, umgesetzt werden könnte.

An diesem Abend stellte Sportreferent Dirk Wurm zunächst die Leitziele des Projekts vor: Sportangebote und Bewegungsräume sollten Menschen aller Generationen ansprechen, meint auch er. Wo Menschen miteinander Sport treiben, finden sie zusammen – gleich welcher Nation. Auch an Schulen und Kindertagesstätten soll es eine Neuausrichtung des Sports geben, die über einen Sportplatz mit Sprunggrube oder eine 100-Meter-Laufbahn hinausgeht.

Sportvereine sind das Kapital

Das Kapital sind in Augsburg, und auch in der Firnhaberau und der Hammerschmiede die Sportvereine. Fußball wird dabei ganz groß geschrieben. Ob TSG, DJK Nord, TSV Firnhaberau oder SV Hammerschmiede – an diesem Abend waren Vertreter all dieser örtlichen Sportvereine gekommen. „Es ist schon viel da“, so die gemeinsame Einschätzung, vor allem angesichts der vielen vereinseigenen Flächen. Ob solche auch frei zugänglich sein sollten für Leute, die einfach mal so Sport treiben wollen, außerhalb eines Vereins? Gerade junge Leute, so die Erfahrung eines Streetworkers vom Stadtjugendring, „bolzen, wenn sie Bock haben, auch mit kleiner Mannschaft“. Die große Grünfläche am Rodelberg neben der TSG etwa sei sehr beliebt bei Hobby-Fußballmannschaften. Einig waren sich alle auch darin, dass frei zugängliche Sportflächen zwar wünschenswert wären, dass dies jedoch nicht ohne jemanden gehe, der „ein Auge darauf hat“. „Wenn ich unser Sportgelände frei gebe“, so ein Vertreter der TSG, dann finde er dort Scherben, Plastikflaschen – kurzum die Hinterlassenschaften von Gruppen, die weniger am Sport als am Besäufnis interessiert seien. Einige Vorschläge wurden eingebracht: Ob denn nicht der Faustballplatz der DJK belebt werden könne durch sich selbst erklärende Sportgeräte wie Slackline, oder für Beachvolleyball? Ob denn die Vereine nicht besser kooperieren könnten – nach dem Motto: Ein Verein darf eine Fläche mitnutzen, dafür mäht der andere den Rasen?

Was ist auf dem Müllberg möglich?

Was allen klar war: Was den Müllberg betrifft, so wird es dort gewiss keine Mountainbike-Strecke oder einen Kletterwald geben. Da genieße der Artenschutz Vorrang. „Es muss auch mal wo Ruhe geben“, sagte einer. Und eine Surfwelle am Lech? Auch dieser Vorschlag wurde nicht ernsthaft vertieft.