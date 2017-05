2017-05-08 16:42:00.0

Kirche Bibel-Ausstellung ist ein Renner

Wie die Zahl von bereits jetzt mehr als 30000 Besuchern einzuordnen ist. Von Michael Hörmann

Foto: Museum of the Bible

30660 Zuschauer passen ins Augsburger Fußballstadion. Am kommenden Samstag, 13. Mai, beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund ist es wieder einmal ausverkauft. An diesem Samstag endet in Augsburg abseits des Rasens die große Bibelausstellung, die momentan an drei Orten in der Innenstadt Station macht. Und man darf davon ausgehen, dass die Ausstellung unterm Strich über der Marke eines ausverkauften Fußballstadions liegt. Bis Sonntag wurden bereits mehr als 30000 Besucher gezählt, die die ausgestellten Bibeln sehen wollten.

Für eine Familie, die am Abend den Unteren Fletz im Rathaus ansteuerte, lohnte sich der Besuch besonders. Als Dankeschön gab es den Bibelausstellungskatalog. Der evangelische Religionspädagoge und Mathematiklehrer Benjamin Kaul, der in Wemding unterrichtet, war mit Ehefrau Mirjam und Sohn Samuel nach Augsburg gekommen, um sich ein Bild von der Ausstellung zu machen. Pfarrer Bernd Fischer, Sprecher des Trägerkreises „Unser Buch“ übergab das Geschenk. Ihn freut nach wie vor das große Interesse der Menschen an der Ausstellung, die seit 7. April läuft.

ANZEIGE

Kostbare Kunstwerke

Die interaktive Erlebniswelt „Unser Buch“ präsentiert kostbare historische Kunstwerke und Dokumente. Damit eröffnet sie einen aktuellen und lebensnahen Zugang zur Bibel. Die meisten der 120 Exponate stammen aus dem „Museum of the Bible“ in Washington. In Zusammenarbeit mit einem Augsburger ökumenischen Trägerkreis wurde die Ausstellung eigens zum Reformationsgedenkjahr 2017 konzipiert. Gezeigt werden Keilschrifttafeln, Qumran-Fragmente, Tora-Rollen, frühe Bibelhandschriften, mittelalterliche deutsche Bibelübersetzungen noch vor Martin Luther – genauso wie eine Mikrofiche-Bibel, die mit Apollo 14 auf dem Mond war und die persönliche Bibel von Elvis Presley mit seinen Unterstreichungen und Randnotizen.

Lauter Superlative

Weitere Höhepunkte sind die größte, die kleinste und die längste Bibel der Welt: Die zwischen 1928 und 1930 in Kalifornien von Hand gedruckte Waynai Bible, ist eine halbe Tonne schwer. Mit 1,1 Metern Höhe und 2,44 Metern Breite ist sie größte Bibel der Welt. Die King-James-Bibel von 1930 ist die kleinste vollständige blätterbare Bibel und passt in eine Streichholzschachtel. Die längste Bibel der Welt ist die Wiedmann-Bibel. Sie besteht aus 3333 gemalten Bildern, die in einem 1,1 Kilometer langen Leporello aneinander gefügt sind und wird in digitaler Form gezeigt.

Der Titel der Ausstellung „Unser Buch“ weist auf die prägende Geschichte der Bibel hin. Wie kein anderes Buch habe sie europäische Kultur beeinflusst, von der Musik über Malerei und Bildhauerei hin zu Sprache und Weltanschauung, heißt es im Ausstellungskatalog. Die Ausstellung läuft im Rathaus, in der Kirche St. Anna und in der Kirche St. Moritz.

In Anschluss an die Ausstellung „Unser Buch“ in Augsburg wird ein Teil der Exponate nach Wittenberg wandern, wo vom 22. Mai bis 10. September eine gleichlautende, allerdings kleinere Ausstellung den „Reformationspilgern“ die Geschichte der Bibel nahe bringen soll.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist im Rathaus noch bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr zu sehen, in den beiden Kirchen gelten abweichende Öffnungszeiten durch kirchliche Veranstaltungen.

Der Eintritt ist frei.