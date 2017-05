2017-05-31 18:59:00.0

Augsburg Blitz-Einbruch beim Juwelier

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Maxstraße eingedrungen. Nach nur zwei Minuten flohen sie auf Fahrrädern.

