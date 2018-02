2018-02-03 14:12:00.0

Augsburg Blutkrebs: Spender für Norbert Baur

Bei Norbert Baur ist Blutkrebs diagnostiziert worden. Die Zeit drängt. Doch nun gibt es gute Nachrichten - ein Spender wurde gefunden.

Die Zeit drängte für Norbert Baur. Bei dem 61-jährigen Augsburger, den manche vielleicht noch von seinem einstigen Tauchladen „Baur und Gasser – Tauch- und Freizeitsport“ kennen, war Blutkrebs diagnostiziert worden. Die Krankheit wurde immer akuter. Zwei Typisierungsaktionen wurden für ihn im Dezember veranstaltet. Jetzt hat Baur eine erfreuliche Botschaft.

„Für mich wurde ein passender Stammzellenspender gefunden. Das ist Wahnsinn. Ich bin ja so froh“, verkündet Baur. Er nennt es Wahnsinn, weil der Arzt ihm noch sagte, dass in seinem speziellen Fall eine Spendersuche sehr schwer werden würde. Und nun diese Erfolgsmeldung – dem einstigen Marathonläufer ist eine große Last vom Herzen gefallen. Im Dezember noch hatten seine Familie und Freunde zwei Typisierungsaktionen in Hochzoll und Bergheim zusammen mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisiert.

Mehr als 250 ließen sich registrieren

Bei den Aktionen ließen sich laut Baur 253 Menschen registrieren. Zudem kam auch einiges an Spenden zusammen. Denn bei jeder Typisierung fallen bei der DKMS Unkosten in Höhe von 35 Euro an. 18787 Euro wurden laut Norbert Baur gesammelt. Der Überschuss soll für Schulaktionen verwendet werden. Wie etwa „DKMS-Leben-spenden-Schule“, die unter anderem an der Städtischen Berufsoberschule Augsburg stattfindet.

Norbert Baur weiß nicht, wer sein potenzieller Spender ist, woher er kommt und ob er über die Typisierungsaktionen gefunden wurde. Er weiß nur, dass neun von zehn wichtigen Merkmalen mit seinen übereinstimmen. Jetzt hofft der Augsburger, dass die weiteren Untersuchungen und Entscheidungen erfolgreich verlaufen werden. (ina)