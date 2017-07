2017-07-09 12:02:00.0

Augsburg Bobby-Cars flitzen den Klinkerberg hinunter

Ungewöhnlicher Verkehr auf dem Klinkerberg: Seit Samstag fahren die Bobby-Cars dort um die Wette. Am Sonntag kommen die Profis.

Das Bobby-Car ist ein Klassiker für Kinder. Das Bobby-Car kann aber auch ein Rennwagen sein. Seit Samstag geht zum ersten Mal die Bayerische Meisterschaft am Klinkerberg über die Bühne. Nach einem erfolgreichen ersten Tag sind am Sonntag zunächst die Kinder am Start - um 14 Uhr treten die Profis an.

Veranstalter Thomas Wirkner vom Verein Augusta Pirum war mit dem Auftakt zufrieden. „Es lief super“, sagte er. Immer zwei Starter gingen auf die Strecke, am Ende wurden die Sieger per gestoppter Zeit ermittelt. Während am Sonntagvormittag die Kinder den Berg hinunter fuhren, sind ab 14 Uhr die Profis am Start. Mit „getunten“ Bobby-Cars fahren sie auch um Punkte für die Weltmeisterschaft.

ANZEIGE

Parallel zu den rennen findet am dem Plärrer das Festival Auxzeit mit Gastro und Musik statt. (AZ).