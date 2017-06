2017-06-18 16:00:00.0

Augsburg Brand in Lagerhalle verursacht hohen Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle in einem Augsburger Industriegebiet ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden. Das war nicht das einzige Feuer am Wochenende in Bayern.

Über Hochzoll-Süd stieg am Sonntagmorgen eine große Rauchwolke auf. Eine Lagerhalle und das angrenzende Nebengebäude standen in Flammen.

Die Feuerwehr wurde gegen 6.20 Uhr informiert und hatte das Feuer nach knapp eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Der Brandort befindet sich am „Stierhof“ zwischen der Bahnlinie im Westen und der Meringer Straße im Osten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch für Anwohner bestand keine Gefahr, da der Rauch fast senkrecht abzog.

Der Sachschaden ist laut Polizei bislang noch nicht ganz abschätzbar, er dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Die Halle, die jetzt als einsturzgefährdet gilt, wurde von mehreren Firmen genutzt. Es waren unter anderem Baumaterialien, Dämmstoffe oder Kleidung gelagert. Zudem waren dort auch Hobbywerkstätten untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Brände am Wochenende in Bayern

Nicht nur in Augsburg hat es am Wochenende gebrannt. Mindestens fünf weitere Brände in Bayern haben für Löscheinsätze und teils hohe Sachschäden gesorgt. Fünf Menschen mussten von Sanitätern versorgt werden, schwere Verletzungen erlitt aber niemand.

Am Freitagabend brach ein Feuer im Nürnberger Hauptbahnhof aus. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei Bahnmitarbeiter verletzt. Die Osthalle und Teile des Bahnhofsplatzes wurden gesperrt; die Ursache blieb zunächst unklar.

Am Samstagabend dann sorgte ein Großfeuer in einer Zuckerfabrik im unterfränkischen Ochsenfurt für erheblichen Schaden. Wie die Polizei mitteilte, ging zunächst ein aus Strohballen gebauter Lärmschutzwall in Flammen auf. Der Brand sprang in kurzer Zeit auch auf Firmengebäude über.

Am Samstagnachmittag sorgte wieder in einem Bahnhof ein brennender Bagger für Behinderungen. Dieser stand aufgrund von Bauarbeiten in Rosenheim im Bahnhofsbereich unmittelbar an den Gleisen, wie die Polizei mitteilte. Daher wurde der Zugverkehr vorübergehend lahmgelegt. Am Bagger entstand ein Totalschaden im sechsstelligen Bereich. Bei einem Brand in Straubing am späten Samstagabend wurden gleich drei Wohnhäuser beschädigt. Der Schaden liege bei mehr als 100.000 Euro, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt.

Am Sonntag griffen die Flammen einer brennenden Scheune in Ansbach auch auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über. Drei Bewohner mussten wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. chmü/fla/dpa