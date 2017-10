2017-10-19 20:40:00.0

Augsburg Braucht Augsburg eine dritte Feuerwache?

Da Augsburg im Westen wächst, könnte die Berufsfeuerwehr eine dritte Wache in der Stadt bekommen. Manche sehen das aber kritisch.

Die Stadt will bis zum kommenden Jahr ein flächendeckendes Brandschutzkonzept erarbeiten. Angesichts des Wachstums der Stadt im Westen auf den ehemaligen US-Kasernengebieten und dem Ausbau des Klinikums zum Uni-Campus müsse man im Westen über die Einrichtung einer dritten Feuerwache nachdenken. Aktuell ist die Berufsfeuerwehr in der Hauptfeuerwache an der Berliner Allee und in der Feuerwache-Süd am Alten Postweg präsent.

Auch Freiwillige Feuerwehr in Lechhausen wird geprüft

Im Zuge dieses Konzeptes soll auch überprüft werden, ob es Möglichkeiten für eine Freiwillige Feuerwehr in Lechhausen gibt. Dort gibt es einen Verein, der sich für die Gründung einer Feuerwehr einsetzt. Rein brandschutzfachlich sieht die Stadt keinen Bedarf. Dennoch soll geprüft werden, ob eine weitere Feuerwehr im Zuge des neuen Konzepts nicht sinnvoll sein könnte.

Dass der Osten keine Freiwillige Feuerwehr hat, hat historische Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Augsburg zunächst keine Freiwilligen Wehren, weil die Werksfeuerwehren im Notfall die Berufsfeuerwehr unterstützten. Mit der Eingemeindungswelle in den 70er Jahren brachten Haunstetten, Göggingen, Inningen und Bergheim recht starke Freiwillige Wehren mit.

Weil sich die Stadt zeitgleich nach Westen ausdehnte und das Klinikum entstand, kam es in Pfersee, Oberhausen und Kriegshaber zu Wiedergründungen. Im Osten hielt man sich zurück, weil mit Verlagerung der Hauptfeuerwache vom Zeughaus in der Innenstadt zur neu gebauten Hauptfeuerwache die Stadtteile Lechhausen, Hochzoll sowie Firnhaberau und Hammerschmiede als gut abgedeckt galten.

Freiwillige Feuerwehren sehen mögliche neue Wache zwiespältig

Bei den bestehenden Freiwilligen Feuerwehren wird die mögliche Gründung einer neuen Wehr dem Vernehmen nach zwiespältig gesehen. Eine Befürchtung ist, dass das Geld dann knapper wird. Ausbildung und Ausrüstung einer neuen Wehr würden wohl teuer werden.

Im Ordnungsausschuss des Stadtrates fiel der Beschluss, eine neue Wehr zu prüfen, einstimmig. Mehrere Stadträten mahnten an, dass – sollte die Gründung in Lechhausen einmal beschlossen werden – auch genug Geld fließen müsse. skro