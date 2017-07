2017-07-12 11:55:00.0

Augsburg Brennender Müll und Schmiererei vor Grundschule

Nach dem Brand zweier Mülltonnen vor der Wittelsbacher Grundschule im Antonsviertel hat die Polizei Hinweise auf einen möglichen linksextremen Hintergrund. Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr im Bereich der Schule eine grüne Mülltonne angezündet. Die Tonne brannte nach Angaben der Polizei komplett nieder. Eine zweite Tonne, die daneben stand, wurde ebenfalls fast ganz zerstört. Weiter breitete sich das Feuer nicht aus. In direkter Nähe, an einer Wand des St.-Anton-Kindergartens wurde zudem eine Schmiererei entdeckt. Auf die Wand wurde mit schwarzer Farbe „BRD – Bullenstaat“ geschrieben. Außerdem hinterließ der Schmierer das Kürzel „Afa“ – es steht für „antifaschistische Aktion“. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Taten zusammenhängen könnten. Hinweise nimmt die Inspektion Süd unter Telefon 0821/323-2710 an. (jöh)