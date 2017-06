2017-06-25 07:05:00.0

Landkreis Bürger öffnen ihre Gartentüren

Am Sonntag können sich Natur- und Pflanzenliebhaber wieder viele Anregungen und Tipps holen.

Naturnah oder bunt, romantisch, schlicht oder abwechslungsreich: Am Tag der offenen Gartentür können Natur- und Pflanzenliebhaber wieder einen Blick in andere Gärten werfen. Die Möglichkeit, sich in Nachbars grünem Wohnzimmer Anregungen und Tipps zu holen, besteht am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr:

Im 9000 Quadratmeter großen Kreismustergarten in der Ulmer Straße 31 in Weißenhorn informiert Kreisfachberater Rudolf Siehler in regelmäßigen Führungen über naturgemäße Gartengestaltung und -pflege. Der Imkerverein Weißenhorn bietet außerdem Wissenswertes rund um die Biene.

ANZEIGE

Im Waldhornweg 5 präsentieren Edeltraud und Dieter Baur ihren naturnahen Garten, der mit viel Liebe und Geschick angelegt wurde. Ein Blütenmeer an Stauden, Sommerblumen und Rosen soll die Besucher verzaubern. Zudem gibt es viele Kübelpflanzen, ein Obst- und Gemüsegarten sowie eine Senkterrasse mit altem Ziegelmauerwerk. Autos können am fünf Gehminuten entfernten Friedhofsparkplatz abgestellt werden.

Viele Gartenfreunde zeigen ihre grünen Wohnzimmer

In der Troppauerstraße 2 gewährt Edith Frühholz Einblick in ihren romantischen Garten. Auf dem Eckgrundstück warten artenreich bepflanzte Beete, viele Kübelpflanzen, ein angelegter Teich, verschiedene Buchformgehölze und eine Natursteinmauer auf die Besucher.

Der dritte Privatgarten in Illertissen liegt in der Unterrother Straße 9, wo Annette Stölzle ihren naturnahen Hausgarten mit alten Bäumen, zwei Teichen und einem großen Staudengarten mit vielen Rosen öffnet. Ein Gewächshaus zum Gemüseanbau und Überwinterung der Kübelpflanzen bereichert den Garten.

Die „Königin der Blumen“ steht im Mittelpunkt des Rosengartens der Stadt Illertissen in der Pestalozzistraße 2. Diesen hat vor 15 Jahren der örtliche Gartenbauverein angepflanzt und pflegt ihn seither. Zu sehen sind duftende Rosen, die in zahlreichen Sorten mit Blütenstauden kombiniert sind. Der Illertisser Gartenbauverein ist vor Ort und gibt Rosentipps.

Auf der benachbarten Jungviehweide ist die Staudengärtnerei Dieter Gaißmayer geöffnet. Zwischen 11 und 16 Uhr werden zu jeder vollen Stunde Führungen angeboten. Im Museum der Gartenkultur ist die Ausstellung „Reiche Ernte der Arbeit Lohn – das ABC des Küchengärtners“ zu sehen. Außerdem bietet der Verein Förderer der Gartenkultur ein Unterhaltungsprogramm. (mash/az)