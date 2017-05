2017-05-29 12:21:28.0

Augsburg Burger King weitet Lieferservice in Augsburg aus

Seit 2016 liefert Burger King in Augsburg nach Hause. Nun wird das Liefergebiet des Fast-Food-Anbieters erweitert.

Am 30. Mai weitet der Fast-Food Gigant "Burger King" seinen Lieferdienst in Augsburg aus. Kunden können sich ab diesem Zeitpunkt montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr ihr Essen auch im Restaurant in der Maximilianstraße bestellen. Von Freitag bis Sonntag ist der Lieferdienst bis 23 Uhr verfügbar. Die Filiale in der Gabelsbergerstraße bietet den Service schon seit 2016 an.

Burger King liefert Essen per Auto oder E-Bike aus

Die Auslieferung erfolgt mit Auto oder E-Bike. Eine Bestellung ist nur im Radius von acht Minuten um das Restaurant möglich. Auf der Website des "Burger King"-Lieferservices können Kunden nachsehen, ob sie sich innerhalb des Liefergebietes befindet. Der Mindestbestellwert beträgt 10 Euro, es entstehen keine Lieferkosten.

"Burger King" liefert eine eigene App für die Bestellung, man kann ebenfalls über Lieferheld.de oder Pizza.de bestellen. az