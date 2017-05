2017-05-14 11:29:00.0

Augsburg Cyber-Attacken: Anzeigetafeln im Hauptbahnhof Augsburg ausgefallen

Auch der Augsburger Hauptbahnhof war offenbar von den Hackerangriffen auf die Deutsche Bahn betroffen. Die Anzeigetafeln fielen am Freitagabend und Samstag über Stunden hinweg aus.

Cyberattacken haben am Freitag mehrere internationale Unternehmen getroffen, auch die Deutsche Bahn. Das hatte auch am Augsburger Hauptbahnhof Folgen. Ab Freitagabend und am Samstag fielen die elektronischen Anzeigen aus. Passagiere konnten auf den Tafeln nur lesen, dass sie die Fahrpläne im Aushang in den Hallen und an den Bahnsteigen beachten sollten.

Viele Reisende holten sich auch direkt beim Informationspersonal Auskunft. Ein Chaos habe es aber nicht gegeben, berichten Reisende. Der Zugverkehr lief normal. eva

