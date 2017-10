2017-10-26 11:14:55.0

Augsburg Dachstuhl in Augsburg-Oberhausen steht in Flammen

Nach Schweißarbeiten gerät der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Augsburg Oberhausen in Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr ist ein Dachstuhl in der Prälat-Bigelmair-Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen in Brand geraten. Weite Teile des Dachstuhls sind ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Verletzten. Der Sachschaden am Mehrfamilienhaus wird mit etwa 30.000 Euro beziffert.

Eine mögliche Ursache für den Brand könnten Schweißarbeiten am Dach des Gebäudes sein. Die genaue Brandursache wird nun ermittelt.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Prälat-Bigelmair-Straße war kurzzeitig gesperrt. kinp