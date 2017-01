2017-01-14 13:55:00.0

Augsburger Fliegerbombe "Dank der Bombe darf ich zu Seehofers Neujahrsempfang"

Zum Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer waren einige Augsburger geladen. Darunter auch ein neuer Held der Fuggerstadt. Er freute sich besonders. Von Ina Kresse

Wenn Horst Seehofer zum Neujahrsempfang nach München in die Residenz einlädt, ist das für die vielen Gäste aus Politik und Gesellschaft immer ein besonderes Ereignis. 1700 Menschen, festlich gekleidet, kamen am Freitagabend in das prunkvolle Gebäude in die Münchner Innenstadt, um der Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten zu lauschen und sich zu unterhalten. Auch etliche Augsburger standen auf der Gästeliste.

Für einen war die Einladung ganz besonders. Martin Radons ist zwar aus Illertissen, aber für viele Augsburger einer der neuen Helden. Radons hat gemeinsam mit seinen Kollegen an Weihnachten die Fliegerbombe entschärft. Während Tausende Bürger aus Sicherheitsgründen die Innenstadt verlassen mussten, haben der Sprengmeister und seine Kollegen den Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg ungefährlich gemacht.

"Dank der Augsburge Bombe darf ich heute Abend hier sein. Ich habe mich auch gefreut, dass sie mich hereingelassen haben", sagt Radons mit einem Augenzwinkern.

So einige Augsburger beim Neujahrsempfang von Seehofer

Der Bombenentschärfer plaudert an dem Abend unter anderem mit CSU-Stadtrat Leo Dietz und CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich. Gemeinsam lassen sie die aufregenden Weihnachtstage Revue passieren. Radons hat sich über Seehofers Einladung gefreut, wie er erzählt. "Das ist für mich eine persönliche Ehre." Leo Dietz sieht das genau so. "Das Ambiente und die vielen Menschen, die man hier trifft, das ist einfach außergewöhnlich", findet der Augsburger Stadtrat. Die Gäste flanieren mit Gläsern in der Hand durch die prächtigen Räumlichkeiten, stehen zusammen und plaudern.

Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Universität Augsburg, genießt es jedes Jahr, beim Neujahrsempfang in der Residenz Kollegen anderer bayerischer Universitäten zu treffen. "Ich gehe sehr gerne hierher. Es ist das sechste Mal." Doering-Manteuffel, die auch Vorsitzende der bayerischen Universitätenkonferenz ist, mag die lockere Atmosphäre, wie sie sagt. In der Regel bleibt sie immer bis 23 Uhr. Einmal aber ging es länger. "Da hatten wir mit der Grupper bayerischer Uni-Präsidenten in der Nähe getagt. Abends blieben wir dann bei dem Empfang länger", verrät sie.

Unter den Gästen aus Augsburg waren auch die Herausgeberin unserer Zeitung Alexandra Holland, Andreas Scherer, Geschäftsführer der Mediengruppe Pressedruck, in der unsere Zeitung erscheint, Geschäftsführer der rt1.media group Felix Kovac sowie Johannes Hintersberger, Staatssekretär und Vorsitzender der Augsburger CSU sowie der Bayerische Steuerzahlerpräsident Rolf von Hohenau.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl und seine Ehefrau Sigrid amüsieren sich ebenso. Gribl schätzt die Mischung der Gäste des traditionellen Neujahrsempfangs, nämlich Menschen aus Spitzen- und aus Ehrenämtern. "Alles was es in Bayern an Spezialitäten gibt, findet man hier", umschreibt er es.

Sogesehen ist auch Tina Schüssler eine "Spezialität" aus Augsburg. Die Profiboxerin, die sich im vergangenen Jahr wieder einen Weltmeistertitel erkämpfte und sich ehrenamtlich viel engagiert, kam mit ihrem Lebensgefährten, dem Künstler Clemens Brocker zu Horst Seehofer.

Schüssler fühlt sich in ihrem Spitzenkleid mit Paillettenjäckchen richtig wohl. "Es steht ihr gut, wenn sie sich in Schale wirft", sagt ihr Partner Brocker mit anerkennendem Blick auf seine Freundin. "Das einzige Problem ist, dass die Leute Tina dann nicht erkennen." Ganz so ist es dann nicht, das Paar wird ständig in Gespräche verwickelt. Wie alle Gäste an diesem Abend.

