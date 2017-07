2017-07-15 12:16:00.0

Augsburg Das Café Barfüßer steht vor dem Aus

Das Augsburger Café Barfüßer muss schließen. Der Träger kann den Betrieb nicht mehr führen. Wie geht es weiter?

Das Café Barfüßer muss schließen. Der Träger, das Integrationsunternehmen InHoGa gGmbH, das zur Katholischen Jugendfürsorge gehört, hat sich „schweren Herzens“ aufgrund des Wechsels der Führungsmannschaft zu diesem Schritt entschlossen. „Wir können aktuell leider keine geeigneten Nachfolger finden, die das Barfüßer Café nach unseren Vorstellungen als Integrationsunternehmen führen“, bedauert Geschäftsführerin Anja Beil die zum 25. Juli vorgesehene Schließung.

Studenten verlieren ihren Job

Menschen mit Behinderung, die in dem Café in der Altstadt tätig waren, sind nicht betroffen. Sie können weiterhin in dem Integrationsunternehmen beschäftigt werden, etwa im Bereich Schulverpflegung und Catering. Drei Verträge von studentischen Aushilfen können allerdings nicht verlängert werden.

Wie und ob es mit dem Café weitergeht, ist eine Entscheidung der Evangelisch-Lutherischen Gesamtkirchengemeinde Augsburg. Sie ist für die Verpachtung zuständig. AZ