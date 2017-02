2017-02-24 05:46:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Das Dankeschön-Paket für die Evakuierungshelfer ist geschnürt

Wie sich die Stadt und der FC Augsburg bei den Freiwilligen bedanken, die am ersten Weihnachtsfeiertag die Entschärfung der Fliegerbombe in Augsburg unterstützten. Von Michael Hörmann

Zwei Monate sind vergangen, seit als Augsburg die größte Evakuierungsaktion in der deutschen Nachkriegsgeschichte erlebte. Am ersten Weihnachtsfeiertag mussten wegen einer Bombenentschärfung mehr als 50.000 Augsburger ihre Wohnungen stundenlang verlassen. Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Augsburg atmete auf. Die Menschen kehrten in die Wohnungen zurück.

4000 freiwillige Helfer waren am 25. Dezember im Einsatz. Die Stadt versprach, sich bei ihnen mit einem besonderen Geschenk zu bedanken. Der FCA saß mit im Boot. Ein Stadionerlebnis bei einem FCA-Heimspiel wurde versprochen. Jetzt sind die Dinge spruchreif, wie Stadtsprecher Richard Goerlich auf Anfrage bestätigt. Das Dankeschön-Paket ist geschnürt.

ANZEIGE

4000 freiwillige Helfer waren bei der Bombenentschärfung im Einsatz

Termin ist am Samstag, 18. März, die Begegnung gegen den SC Freiburg. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Mit weit mehr als 3000 Helfern, die das Bundesligaspiel sehen wollen, ist zu rechnen. Organisatorisch lief es so ab, dass die Stadt bei den Hilfsorganisationen, die an der Bombenentschärfung beteiligt waren, abgefragt hat, welche Helfer zum gemeinsamen Stadionbesuch kommen wollen. „Der Rücklauf war sehr gut“, sagt Goerlich: „Mehr als 3000 bestellte Tickets sind jetzt registriert.“ Die Tickets werden demnächst zugeschickt.

Chronik: So lief die Bombenentschärfung in Augsburg ab 1 von 19 vorherige Seite nächste Seite

Chronik zur Bombenentschärfung in Augsburg: 6.45 Uhr: Die ersten Bewohner der Schutzzone machen sich auf den Weg zu Verwandten oder in die Notunterkünfte.



7.28 Uhr: Bewohner des Altenheims St. Verena und andere Menschen, die nicht selbst gehen können, werden sukzessive aus der Schutzzone abgeholt.



8.00 Uhr: Die Notunterkünfte, die die Stadt bereit gestellt hat, öffnen.



8.01: In der Innenstadt sind erste Lautsprecherdurchsagen zu hören. Die Bewohner mögen ihre Wohnungen räumen, heißt es.



8.12: Die Fuggerei wird evakuiert.



8.26 Uhr: Die Schutzzone ist jetzt komplett abgeriegelt. Hinein kommt nur noch, wer jemanden abholen muss.



10.05 Uhr: Das Technische Hilfswerk fährt mit einem Radlader zum Fundort der Bombe. An der Bombe selbst werden Muttern gelöst, um an die Zünder zu kommen.



10.21 Uhr: Die Polizei beginnt mit den Kontrollen im Sperrgebiet. Sie überprüfen, ob Häuser und Wohnungen komplett evakuiert sind. Überall wird geklingelt, 900 Beamte sind im Einsatz.



10.36 Uhr: Eine Frau ruft vom Balkon um Hilfe. Sie wurde noch nicht abgeholt.



12.01 Uhr: Die Lage in den Notunterkünften ist entspannt. Viele der 54 000 Menschen haben sich schon vor Sonntag selbstständig darum bemüht, wo sie unterkommen können.



14.09 Uhr: Ein Großteil der Schutzzone ist evakuiert



14.47 Uhr: Das Sperrgebiet ist jetzt komplett von Polizisten umstellt.



15.08 Uhr: Später als erwartet ist die Schutzzone nun komplett evakuiert. Die Aktion zog sich, weil es viel mehr Personen gab, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen konnten, als anfangs gedacht. Insgesamt waren es 560 Krankentransporte. Davon abgesehen gab es laut Oberbürgermeister Kurt Gribl keine unvorhergesehenen Ereignisse.



15.15 Uhr: Die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen haben sich außerhalb des Sperrgebietes an Sammelplätzen eingefunden.



18.48 Uhr: Die Sprengmeister geben Entwarnung. Die Bombe ist entschärft. Die Entfernung der drei Zünder hat rund dreieinhalb Stunden gedauert.



18.52 Uhr: Oberbürgermeister Kurt Gribl, Feuerwehrchef Frank Habermair und andere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz fahren zum Fundort der Fliegerbombe. Auch die Polizei fährt mit ihren Streifen zurück in die Stadt.



19.06 Uhr: Die Sperrung der Schutzzone wird Stück für Stück aufgehoben. Die Bürger können in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.



19.30 Uhr: Der Nahverkehr läuft wieder wie gewohnt.



20.00 Uhr: Der Rücktransport von Kranken und hilfsbedürftigen Anwohnern läuft. Er ist allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag komplett abgeschlossen.

Wenn möglich, werden die Helfer in einzelnen Blöcken zusammensitzen. Der FCA hat die Tickets gespendet. „Für diese noble Geste des FCA bedankt sich die Stadt im Namen der Helfer“, sagt Oberbürgermeister Kurt Gribl, der ankündigt, im Block bei den Helfern zu sitzen. Es ist davon auszugehen, dass vor dem Spiel Interviews mit Beteiligten auf den Videowänden im Stadion ausgestrahlt werden. Auch auf diesem Weg wird dann nochmals an den 25. Dezember 2016 erinnert.

Stadt Augsburg und der FCA danken den Helfern

Die Stadt ihrerseits spendiert den Helfern ein Getränk und eine Bratwurst. Acht Euro pro Helfer lässt sich die Stadt die Einladung kosten. Manches sei organisatorisch nicht so einfach gewesen, sagt Goerlich. So mussten bei Polizei und Stadt Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, damit Helfer das Geschenkpaket tatsächlich auch annehmen dürfen. Zudem gibt es wohl im Stadion eine Ausnahme, wonach die Helfer mit Gutscheinen abrechnen können. Für sie gelte an diesem Tag nicht das elektronische Bezahlsystem, sagt die Stadt.

Evakuierung und Entschärfung: Augsburg im... Da eine Fliegerbombe entschärft wird, verlassen mehr als 50.000 Augsburger an Weihnachten ihre Wohnungen. Das sind die Bilder der größten Evakuierung der Nachkriegsgeschichte.

Bei der Auswahl des Spiels sei Wert darauf gelegt worden, dass nicht unbedingt mit winterlichen Temperaturen zu rechnen ist, so Goerlich. Wegen der Anreise von auswärtigen Helfern, die teils aus ganz Bayern kommen, sei ein Freitagabendspiel nicht die erste Option gewesen: „Der Termin am Samstag um 15.30 Uhr ist ideal.“

Alles zur Bombenentschärfung in Augsburg finden Sie in unserem Special.