2017-10-04 22:52:00.0

Festival in Augsburg Das Modular bleibt wohl auch 2018 im Wittelsbacher Park

Bleibt das Modular im Wittelsbacher Park? Beim Bürgergespräch fällt eine Vorentscheidung über den Standort für das Jugendfestival. Von Michael Hörmann

Die Zukunft des Jugendfestivals Modular ist ein Thema, das nicht nur junge Menschen interessiert. Dies zeigte sich am Mittwochabend bei einer Veranstaltung im Kongress am Park. 300 Bürger waren gekommen, um über den passenden und geeigneten Standort zu diskutieren. In diesem Jahr hatte die Austragung im Wittelsbacher Park vor allem bei einem Teil der Anwohner für massive Proteste gesorgt.

Voraussichtlich im November wird der Stadtrat darüber entscheiden, wo im Jahr 2018 das Jugendfestival Modular stattfinden wird. Dass es eine Fortsetzung des beliebten Festes geben wird, ist unbestritten. Eine Vorentscheidung über den passenden Standort dürfte allerdings gefallen sein. Es spricht sehr vieles dafür, dass Modular auch 2018 im Wittelsbacher Park bleibt. Dies ist die Botschaft eines Bürgertalks im Kongress im Park, in dem Politiker mit Gegnern und Befürwortern des Wittelsbacher Park diskutierten.

Über zwei Stunden dauerte die Aussprache, die auf einer höchst sachlichen Ebene verlief. Dass es auf den Wittelsbacher Park hinausläuft, ist darauf zurückzuführen, weil zwei andere Standorte nach jetzigem Stand aus dem Rennen sein dürften. Das Gaswerkareal in Oberhausen steht wegen der Bauarbeiten für das Theater im nächsten Jahr noch nicht zur Verfügung. Die Messe, die ebenfalls als Alternative zum Wittelsbacher Park geprüft wird, ist offenbar zu teuer und würde auch dem Charme des Jugendfestivals nicht entsprechen, hieß es. Allerdings müssen auch beim Wittelsbacher Park noch weitere Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Fortsetzung möglich wird. Es gelte, die Lärmauflagen einzuhalten. In diese Richtung äußerte sich Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) nach dem Bürgergespräch.

In diesem Jahr hatte es von Teilen der Anwohner massiven Protest wegen der Lautstärke gegeben. Der Stadtjugendring, der das Fest veranstaltet, räumte ein, dass die Kritik am ersten Abend völlig berechtigt gewesen sei. Dass der Stadtjugendring gewillt ist, Auflagen zu erfüllen, hatte sich in diesem Jahr in einem anderen Punkt gezeigt. Im Umweltschutz gab es keine Beanstandungen mehr. Dies sagte Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Er erinnerte daran, dass noch im Jahr 2016 die Wiese im Park komplett zerstört gewesen sei. Mehrfach wurde betont, dass Modular bundesweit einen hervorragenden Ruf genieße. Die Jugendkultur brauche ihren Platz in Augsburg – und den habe sie gegenwärtig mit dem Wittelsbacher Park gefunden.