Augsburg Das Restaurant Mille Miglia zieht ins Cisa

Überraschender Wechsel in der Augsburger Gastronomie. Karin Wagner vermietet ihr Lokal an Marco Ruggeri. Von Michael Hörmann

Zum Jahreswechsel gibt es einen überraschenden Wechsel in der Augsburger Innenstadtgastronomie: Mit dem Silvesterabend stellte das Restaurant Cisa im Antoniushof den Betrieb ein. Die Nachfolge ist geklärt: Am 1. März zieht das Mille Miglia, bisher in der Maximilianstraße 49, vier Häuser weiter. Im Antoniushof eröffnet das italienische Restaurant.

Dies gaben die Chefs der beiden Restaurants in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Karin Wagner ist Eigentümerin des Antoniushofs und betrieb zuletzt das Cisa. Chef im Mille Miglia ist Marco Ruggeri. Er habe mit seiner Familie schon länger nach einem größeren Lokal in der Maximilianstraße gesucht, „um mit dem feinen, aber etwas kleinen Mille Miglia noch mehr dem Anspruch der Gäste gerecht zu werden“, sagt Ruggeri. Es gab Gespräche mit Karin Wagner, die selbst häufiger Gast im Mille Miglia ist. Es ging darum, das Lokal im Antoniushof anzumieten.

Richtiger Zeitpunkt für Einzug des Mille Miglia

Hauseigentümerin und Gastronomin Karin Wagner willigte ein. Zur Aufgabe ihres Lokals sagt sie: „Es hat mir Spaß gemacht, doch jetzt ist es gut. Man muss auch planen für das letzte Drittel des Lebens.“

Mit dem Einzug des Mille Miglia sieht sie jetzt den richtigen Zeitpunkt, „für das nächste Jahrzehnt ihrem Antoniushof eine hochwertige Gastronomie zu sichern“. Das Konzept des Mille Miglia passe hervorragend zu den Läden im Innenhof. Das Mille Miglia wird seine Gäste künftig nicht nur in einem historischen Gebäude empfangen und bewirten, es gibt ähnlich wie beim Cisa eine Außenbewirtung im Renaissance-Innenhof.