2017-07-13 11:59:17.0

Freilichtbühne Das Theater benötigt dringend alte Zeitungen

Die Fan-Taschen der „Rocky Horror Show“ finden reißenden Absatz. Jetzt gehen dem Theater die Zeitungen aus. Von Miriam Zissler

Die „Rocky Horror Show“ auf der Freilichtbühne ist ein Publikumsrenner. Genauso gefragt wie die Karten sind auch die Fan-Taschen, die wichtige Utensilien für das Stück beinhalten. So befindet sich darin Konfetti, das bei der Hochzeitsszene geworfen wird, oder eine Ratsche, die bei der „Geburt“ von Rocky zum Einsatz kommt. Ein Teil einer Zeitung befindet sich ebenfalls in der Tüte, die vor dem Eingang für vier Euro verkauft wird. Aufgrund der großen Nachfrage gehen nun die Altpapier-Reserven des Theaters zuneige: Es werden dringend alte Zeitungen benötigt, damit die Besucher in der Gewitter-Szene ihren Kopf damit bedecken können. Sonst werden sie nass. Denn der Regen stammt aus Wasserpistolen, die sich ebenfalls in der Fan-Tasche befinden. Wer dem Theater seine alten Zeitungen stiften will, kann diese an jedem Vorstellungstag ab 18 Uhr vor dem Eingang der Freilichtbühne am Roten Tor abgeben. Dort werden zu dieser Zeit die Fan-Tüten gepackt.