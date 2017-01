2017-01-22 18:46:00.0

Augsburg Das älteste Hochhaus der Stadt ist 60 Jahre alt

Rund 2000 Wohnungen baute die WBL alleine zwischen 1950 und 1960. Dabei entstand in Göggingen auch das erste Gebäude mit acht Stockwerken. Wie es sich dort heute lebt. Von Fridtjof Atterdal

Es war ein kleines Grüppchen, das im Restaurant „La Commedia“ in Göggingen einen ganz besonderen Jubilar hochleben ließ. Die Gäste waren Mieter der Wohnbaugesellschaft des Landkreises – und gefeiert wurde der 60. Geburtstag des ältesten Hochhauses Augsburgs. „Zum 25. und zum 50. Geburtstag haben wir noch große Feiern auf dem Dachboden ausgerichtet“, berichtet Waltraud Reitsam, die mit ihrem Mann eine der Mieterinnen der ersten Stunde war – und noch immer gerne in dem achtstöckigen Gebäude lebt. „Jetzt gibt es noch sechs Mieter, die von Anfang an dabei waren und wir feiern eben im kleineren Kreis“, so Reitsam. Ende 1956 zogen 27 Mietparteien in das Haus an der Karl-Nagel-Straße – gleich hinter dem Berghof, weiß WBL-Geschäftsführer Josef Hartmann. „Es war ein großer Bedarf an Wohnungen – zwischen 1950 und 1959 hat die WBL über 2000 Wohnungen gebaut“, berichtet er.

Billige Baumateralien sorgten nicht für lange Haltbarkeit

ANZEIGE

Nicht alle haben die Zeit so gut überstanden wie das Haus in der Karl-Nagel-Straße. „Es wurde mit einfachsten Mitteln gebaut, vieles haben wir in der Zwischenzeit wieder abgerissen“, so der Geschäftsführer. Schüttbeton und Ziegelreste seien in dieser Zeit zum Einsatz gekommen – Baumaterialien, die billig zu haben waren, aber nicht gerade für eine besondere Haltbarkeit der Häuser sorgten.

Das Hochhaus in Göggingen hat die Zeit überdauert – auch wenn es 1979 nach gerade einmal 20 Jahren saniert werden musste. 555000 Mark hatte der Bau gekostet, so Hartmann. Die Wohnungen waren mit Kohleöfen ausgestattet – aus diesem Grund gibt es noch heute drei Kellergeschosse, weil in ihnen die Kohlevorräte der Bewohner gelagert wurden.

1979 flogen die Öfen raus und Nachtspeicheröfen kamen in die Wohnungen – dafür konnten zwei weitere Wohnungen entstehen, weil geänderte Brandschutzvorschriften dies möglich machten. „Das Haus wurde komplett modernisiert, mit neuen Fenstern, neuen Bädern, die Elektroinstallationen wurden ausgetauscht und das Haus wärmegedämmt“, so Hartmann.

Waltraud Reitsam liebt ihre Wohnung im sechsten Stock. Wenn man aus dem Fenster blickt, kann man an klaren Tagen bis ins Allgäu schauen, zu Füßen liegt das nördliche Göggingen mit dem Berghof und dem Justizgebäude. Doch nicht nur die Aussicht gefällt der 81-Jährigen.

Aufzug von Anfang an

„Wir sind eine besondere Nachbarschaft“, findet sie. Zumindest die ursprünglichen Mieter würden nach wie vor aufeinander achtgeben und hätten ein gutes Verhältnis. „Wir sind so etwas wie Freunde auf Distanz.“ Im Keller des Hauses lebten mittlerweile Flüchtlinge – „reizende junge Männer“ wie die Rentnerin betont. 84,60 Mark zahlten die Reitsams bei ihrem Einzug für ihre Dreizimmerwohnung. „Die Ausstattung war zu dieser Zeit etwas besonderes, es gab von Anfang an einen Aufzug und sogar eine Waschmaschine und einen Trockner im Keller“, erinnert sie sich.

Auch Nachbarin Centa Böhm ist Mieterin der ersten Stunde. Sie erinnert sich an die Kinder, die begeistert mit dem Aufzug rauf und runter gefahren sind. „So etwas gab es ja in der ganzen Stadt nicht“, sagt sie. Ein besonderes Ausstattungsdetail war auch der Müllschlucker, bei dem der Abfall direkt bis in die Tonnen rutschte. Der fiel allerdings der Modernisierung zum Opfer, wie sie bedauert.