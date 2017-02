2017-02-20 21:07:45.0

Augsburg Das denken ausländische Touristen über Augsburgs Sehenswürdigkeiten

Fuggerei, Goldener Saal und die Puppenkiste - das sind die beliebtesten Augsburger Sehenswürdigkeiten auf Tripadvisor. Aber was halten ausländische Touristen überhaupt davon?

Touristen strömen nach Bayern – 2016 so viele wie noch nie zuvor. Auch Augsburg kommt gut an bei den internationalen Gästen. Kein Wunder: Die Fuggerei, das Rathaus oder die Augsburger Puppenkiste locken Touristen an. Auf dem Internet-Reiseportal Tripadvisor gehören sie zu den drei beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Fuggerstadt. Doch was gefällt den ausländischen Touristen an ihnen? Und was schauen sie sich sonst noch gerne an? Hier ist die Top Fünf der Augsburger Sehenswürdigkeiten.

Erster Platz: Fuggerei

Die Sozialbausiedlung aus dem 16. Jahrhundert ist zweifellos Augsburgs bekannteste Sehenswürdigkeit. Bei Tripadvisor hat sie eine Bewertung von knapp 4,5 von fünf möglichen Punkten. Der Großteil der Besucher ist beeindruckt von der Anlage und für wie wenig Geld die Menschen hier leben können: „Können Sie sich vorstellen für nur 88 Cent Miete PRO JAHR zu wohnen?“, fragt eine Nutzerin aus Melbourne in Australien. Für einen Besucher aus New York City ist die Fuggerei sogar „einer der interessanteren Orte, die ich in der Welt besucht habe.“

Die Fuggerei ist 15.000 Quadratmeter groß, die Mauern der Siedlung schließen jeden Abend um 22 Uhr ihre Pforten. Bei Touristen sorgt aber nicht nur die Einzigartigkeit der Anlage für Begeisterung. Auch die begehbaren Schau-Wohnungen, das Zweite-Weltkriegs-Museum und die Tatsache, dass Mozarts Großvater in der Fuggerei lebte, gefallen den Touristen. Einige hätten sich allerdings einen freundlicheren Empfang am Eingang gewünscht. Eine Nutzerin aus China beklagt sich sogar darüber, dass ihr Trip vom Personal am Eingang zerstört wurde. Sie wollte eine halbe Stunde vor der Schließung auf die Anlage und schaffte das nur nach langem Überreden.

Zweiter Platz: Augsburger Rathaus

Mit einer Bewertung von 4,5 Punkten und 511 Berichten steht das Augsburger Rathaus auf Platz zwei der Tripadvisor-Liste. Hauptgrund dafür: der Goldene Saal. „Der einzige Grund, um das Rathaus zu besuchen, ist der Goldene Saal“, schreibt ein Nutzer aus Hamilton in Großbritannien. Außerdem überzeugt die zentrale Lage einen Gast aus Singapur: „Hier findet alles statt, was so in Augsburg passiert – viel Geschichte, Shopping, Essen und Trinken gleich in der Nähe.“

Die Geschichte des Goldenen Saales, der während des Zweiten Weltkriegs zerstört und wieder aufgebaut wurde, fasziniert Touristen offenbar. Andere sehen darin allerdings "nichts Besonderes".

Dritter Platz: Augsburger Puppenkiste und Puppentheatermuseum

Die Augsburger Puppenkiste gehört für viele Deutsche zur Kindheitserinnerung, doch auch bei den internationalen Gästen kommen die Puppen gut an – selbst, wenn sie nicht verstehen, was gesprochen wird: „Die Vorstellung war auf Deutsch, was bedeutete, dass wir kein Wort verstanden haben“, berichtet ein Gast aus New South Wales in Australien. Gestört hat ihn das aber nicht, er gab der Puppenkiste fünf volle Punkte. Andere bemängeln, dass sie Deutschkenntnisse brauchen, um die Stücke zu verstehen, wiederum andere hadern damit, dass man Tickets im Voraus reservieren sollte.

Das erste Stück der Puppenkiste, "Der gestiefelte Kater", wurde am 26. Februar 1948 aufgeführt.

Das erste Stück der Puppenkiste, "Der gestiefelte Kater", wurde am 26. Februar 1948 aufgeführt. Seitdem begeistern die Stücke junge und alte Besucher, die sogar aus Fernost kommen. Ein Tourist aus Singapur, fand die Puppenkisten-Vorstellung besonders gelungen: „Als TV-Produzent weiß ich zu schätzen, wie wundervoll die Produktion war und wie clever die Requisiten“, schreibt er auf Tripadvisor. Dafür gab es 4,5 Punkte bei 176 Bewertungen auf Tripadvisor.

Vierter Platz: Augsburger Dom

Architektonisch findet der Augsburger Dom viele interessierte Besucher. Doch auch um ein paar Minuten in der Stadt zu entspannen, wird er gerne genutzt, wie eine Besucherin aus Martinsville, Virginia (USA) schreibt: „Der Dom ist absolut beeindruckend und der perfekte Ort, um ein bisschen ruhige Zeit verbringen zu können.“ Besonders die bunten Fenster haben es den Besuchern angetan.

Sie gehören zum ältesten Glasgemäldezyklus der Welt und stammen aus dem elften Jahrhundert. "Ich habe den Dom vor allem wegen der Fenster besucht", schreibt ein Tourist aus Ohio. "Meine Mission ist erfüllt." So euphorisch sind jedoch nicht alle. Zwei Tripadvisor-Nutzern war der Dom nicht hübsch genug - "weder von außen noch von innen".

Fünfter Platz: Perlachturm

Wer gerade das Augsburger Rathaus besucht hat, kann sich auch gleich noch den Perlachturm anschauen – das denken sich anscheinend viele Augsburger Touristen und steigen den ehemaligen Wachturm nach oben. Die Aussicht entschädigt für den anstrengenden 261-Stufen-Anstieg. „Die Aussicht über Augsburg ist toll und den Aufstieg absolut wert“, schreibt ein Besucher aus Sydney.

Nur einen Nachteil gibt es: "Leider sind wir zu alt, um die Stufen hinaufzusteigen", schreibt ein Budapester Tourist. Das Gebäude findet er trotzdem "sehr hübsch". Trotzdem gibt es auf Tripadvisor ein paar Besucher, denen die Aussicht nicht ganz so gut gefallen hat. AZ

