2018-02-16 12:25:00.0

Augsburg Das erste Plärrerzelt ist schon aufgebaut

Bis zum Start von Augsburgs Frühjahrsplärrer sind es noch mehr als sechs Wochen. An den großen Festzelten allerdings wird schon gearbeitet. Von Jan Kandzora

Bis der Frühjahrsplärrer startet, dauert es schon noch ein wenig, so ist es nicht. Am 1. April beginnt das Volksfest, etwas mehr als sechs Wochen sind es also. Wer aktuell am Gelände an der Langenmantelstraße vorbeigeht, sieht allerdings bereits recht deutliche Hinweise auf die Veranstaltung.

Die Fassade des Binswanger-Festzelts steht beispielsweise weitgehend, sie wurde in den vergangenen Tagen hochgezogen. „Wir fangen jedes Jahr am Rosenmontag an“, sagt Festwirt Thomas Kempter. Bis soweit alles fertig ist, wird für ihn und seine Mitarbeiter noch eine Menge zu tun sein. „Innen ist alles noch komplett leer.“ Auch ein Boden sei noch nicht im Zelt angebracht. Von Bierbänken, Tischen, Masskrügen, Dekoration, Stromkabeln und so weiter ganz zu schweigen. Insgesamt, sagt Kempter, brauche man rund vier Wochen, um alles aufzubauen.

Dass man dennoch so früh anfange, hänge mit einem anderen Event zusammen: dem Gögginger Frühlingsfest. Das startet am 9. März und geht bis zum 18. März, und auch dort ist die Firma Binswanger und Kempter mit einem Zelt vertreten. Erst danach, sagt Kempter, könne man mit den Abschlussarbeiten für den Plärrer beginnen. Auch aus Personalgründen. Das Kernteam für den Aufbau bestehe aus acht Leuten, in Hochphasen werden es mehr.

Ähnliches gilt für das zweite große Zelt auf dem Volksfest, dem Schallerzelt von Festwirt Dieter Held. Am Mittwoch habe man mit dem Aufbau begonnen, sagt Held. Vermutlich am Samstag sollen die Planen des Zeltes hochgezogen werden. In diesem Jahr habe man lieber ein bisschen früher mit dem Aufbau begonnen als sonst, sagt Held. Die Wettervorhersage für die kommenden Wochen sei eher mies, man wolle da kein Risiko eingehen. Auch im Falle des Schallerzeltes sind es in der Regel acht Mitarbeiter, die am Aufbau mitwirken. Das Zelt hochzuziehen, sei etwas aufwendiger, sagt Held. Sechs Wochen brauche man in der Regel. Am Ende verlorengegangen Zeit wieder hereinzuholen, sei möglich, aber aufwendig. Das Zelt wieder abzubauen, benötige gut zweieinhalb Wochen.

Augsburger Frühjahrsplärrer 2018 endet am 15. April

Bis es soweit ist, dauert es allerdings schon noch ein wenig, so ist es nicht. Der Frühjahrsplärrer endet am 15. April. 2017 blieben die Festzelte bis zum Herbstplärrer stehen. Wegen des schlechten Wetters war das Volksfest im Frühjahr verlängert worden, es hatte bis zum 7. Mai gedauert. Die Stadt genehmigte wegen der vergleichsweise kurzen Zwischenzeit den Verbleib der Festzelte auf dem Gelände.

