2017-07-14 12:00:00.0

Bubesheim Das erste Spiel fand in geliehenen Trikots statt

Vor 50 Jahren musste der SC Bubesheim noch improvisieren. Dieses Wochenende feiert der Verein. Von Sandra Kraus

Ein ganzes Wochenende widmet der Sportclub Bubesheim seinem 50-jährigen Gründungsjubiläum. Die Festspielzeit des SCB beginnt am Freitag um 20 Uhr mit einem Festabend im Bürgerhaus. Der Samstag und Sonntag zeigt auf dem Sportplatz genau das, was den SCB seit seiner Gründung am 11. März 1967 ausmacht: Fußballspielen und Turniere organisieren. „Gemeinschaft, Begeisterung und Leidenschaft, dies hat den SCB großgemacht und für diese Worte steht der SC Bubesheim noch immer“, ist sich 1. Vorstand Harald Schaich sicher.

Vier Wochen nach der Vereinsgründung wird 1967 ein Gelände am heutigen Birkenweg gepachtet und der Punktspielbetrieb begonnen. Das erste Spiel noch in geliehenen Trikots, schon bald folgten eigene Trikots im charakteristischen Rot-Schwarz, deren Pflege Marianne Staiger übernimmt. Bis heute!

Was dem FC Köln sein Geißbock ist, war in den Anfangsjahren den Bubesheimer der Esel des 2. Vorsitzendem Georg Nusser. Auf die Jugend setzte der SCB von Anfang an, erst recht, als im September 1968 das heutige Sportplatzgelände bezogen werden konnte. „In der Saison 2016/17 hatten wir über 30 G-Jugendspieler. Bis hinauf zur B-Jugend sind alle Altersklassen im Spielbetrieb vertreten“, erzählt 2. Vorstand Hermann Ritter. Wer beim SC Bubesheim nur an Fußball denkt, liegt falsch: Schon 1968 wird eine Gymnastikabteilung ins Leben gerufen, die bis heute als Turngemeinschaft mit dem TSV Wasserburg zehn aktive Turngruppen von Jung bis Alt zählt und jeden Sommer zum Erwerb des Sportabzeichens motiviert. Nur eine kurze Episode war die Schach-Abteilung aus dem Jahr 1974, auch der Damenfußball verabschiedete sich wieder.

1976 hatte das Umziehen im Gasthaus „Linde“ ein Ende, am Sportplatz werden Duschen und Umkleiden gebaut. Als 1998 der elegante Sportheim-Neubau hochgezogen wird, wandeln sich die veralteten Nasszellen in das gemütliche „Stüble“. Festverankert im Dorfleben ist bis heute der Nikolausmarkt, den der SCB 1979 zusammen mit dem Kindergarten etablierte. Auf dem Fußballplatz präsentiert sich der SCB leistungsorientiert. Zweimal gelang der Aufstieg in die Landesliga Süd. Damals ein Rekord in der Region war der Verbleib in der Landesliga von 2000 bis 2005. Der zweite Aufstieg hielt nur die Saison 2013/14.

Eine Erfolgsgeschichte, die höchsten Respekt verdient, wird der Hallenfußball. Sportlich wird der SCB schwäbischer Hallenmeister und mehrfacher Kreismeister, organisatorisch etabliert sich der Dorfverein mit seinen 630 Mitgliedern aus Ausrichter der Bayerischen Hallenmeisterschaft (2005), seit vielen Jahren der Vor- und Endrunde der Schwäbischen Meisterschaft und der Endrunde der Kreismeisterschaft. Eine logistische Meisterleistung, musste doch über viele Jahre die einzigartige Bande mit runden Ecken für jeden Spieltag von Bubesheim in die Rebay-Halle nach Günzburg transportiert werden. Ganz zu schweigen von den unzähligen Kuchen und Wurstsemmeln.

Eine starke Mannschaft an Ehrenamtlichen ist zusammen mit verlässlichen Sponsoren und Gönnern der Rasen, auf dem die SCB-Erfolge eingespielt werden. Abteilungsleiter Karl Dirr gehört zu den unbestrittenen Machern oder Rudi Poppel, der bei der Vereinsgründung noch nicht 18 war und deshalb kein Gründungsmitglied sein konnte, dafür viele Jahre spielte und später die längste Trainerzeit erreichte, oder Gerhard Seitz, der 1989 nach 685 Spielen für den SCB als Rekordspieler abtrat und nie vom Schiedsrichter „Rot“ gesehen hatte. Als Fußballer, Baukappo und Platzwart schrieb Gottfried Stritzinger ebenso Geschichte wie Fußballer und Vorstandsmitglied Dieter Walk.

Hermann Ritter würden noch viele Namen einfallen, viele von ihnen bekamen Preise, zum Beispiel Turnabteilungsleiterin Sessi Gehring den BLSV-Ehrenamtspreis. Auch der Bayerische Fußball-Verband anerkannte die Leistungen des SCB, zuletzt 2016 mit der Verleihung der „Goldenen Raute“, unter anderem für Jugendarbeit, Breitensport und Prävention.

Einer, der beim SCB das Einmaleins des Fußballs gelernt hat, schaffte es bis ganz oben. Stefan Celozzi wurde in die Junioren-Nationalmannschaft berufen und spielte in der 1. Bundesliga. Ein Jugendmeister-Triple holt der SCB 2016: E-, D- und C-Jugend stehen am Ende der Saison auf Platz 1. Welche Dimension der Spielbetrieb hat, rechnete Hermann Ritter zusammen: „In der Saison 2016/17 150 Ligaspiele, zehn eigene Hallenturniere, drei Sommerturniere, die Vorbereitungsspiele und die Teilnahme an Turnieren anderer Vereine.“

Die Planungen für die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen sind da noch nicht dabei. Wenn am Samstag und Sonntag draußen der Ball rollt, ist im Sportheim eine Ausstellung mit Fotos aus den vergangenen fünf Jahrzehnten vorbereitet. Festlich wird es noch einmal am Sonntag: Ein Umzug vom Bürgerhaus zur Kirche, dort um 10 Uhr Heilige Messe. Anschließend im Festzug hinaus ins Sportheim, wo leckeres Essen, kühle Getränke zu Fußballspielen und Turnvorführung (15 Uhr) überleiten.