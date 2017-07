2017-07-04 17:25:00.0

Augsburg Das große Aufräumen nach dem Wassereinbruch im Augsburger Klinikum

Inzwischen steht fest, dass medizinische Geräte im Klinikum weitgehend unbeschadet blieben. Doch hinsichtlich der Gebäudeschäden könnte es Streit geben. Von Stefan Krog

Am Klinikum haben die Instandsetzungsmaßnahmen nach dem Wasserschaden begonnen. Elemente der Einlegedecken wurden im betroffenen Gebäudetrakt A entfernt und zum großen Teil ersetzt. Wie hoch der Schaden ist, ist bisher unklar.

Inzwischen steht zumindest fest, dass Untersuchungs- und Behandlungsgeräte nicht in größerem Umfang in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie berichtet war Regenwasser durch eine undichte Dehnfuge ins Gebäude gelaufen. Das Wasser breitete sich auf insgesamt drei Stockwerken aus. Die Feuerwehr baute notdürftig Ersatzdächer in dem Dachbereich auf, wo das Leck vermutet wurde, um einen weiteren Wassereinbruch zu verhindern.

20 Räume der Ambulanzen der Dermatologie, HNO-Klinik und der I., II. und III. Medizinischen Klinik sind betroffen. Sie werden wohl erst in vier Wochen wieder zur Verfügung stehen und sind momentan gesperrt. Einstweilen wurden Wartebereiche und Patientenzimmer zu Arzt- und Behandlungsräumen umgewandelt.

Unklar ist noch, wer für den Schaden aufkommen wird. Die Angelegenheit sei der Versicherung zur Prüfung weitergeleitet worden, so das Klinikum. Auch zur Ursache äußert sich das Krankenhaus nicht genau. Der Schaden sei „aufgrund von Bautätigkeiten auf dem Dach in Verbindung mit Starkregen“ entstanden, heißt es in einer Stellungnahme. Offenbar hatte es in den Tagen zuvor Arbeiten an dem Flachdach gegeben, bei denen Teile des Kieses und der Dachpappe entfernt wurden.

So viel Personal ist in den Kliniken der Region im Einsatz 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Augsburg: Das Klinikum Augsburg beherbergt 1735 Patientenbetten. Auf „Normalstationen“, die 42 oder 44 Betten beinhalten, betreut eine Pflegekraft nachts bei Maximalauslastung durchschnittlich 22 Patienten, sagt Stefan Graf aus dem Pflege-Vorstand des Klinikums. Auf den Intensivstationen betreut eine Kraft zwei Patienten, auf den sogenannten „Intermediate Care“-Stationen, die zur Überwachung der Patienten da sind, kommt auf vier Patienten eine Pflegekraft.

Dillingen: Für Patienten in 200 Pflegebetten sind laut Pflegedirektor Max Kapfer nachts drei Ärzte vor Ort, drei ärztliche Hintergrunddienste stehen in Rufbereitschaft. Zwölf Pflegekräfte versorgen die Kranken: sechs auf der internistischen, drei auf der chirurgischen und drei auf der Intensivstation. Das entspricht bei voller Auslastung einem Schnitt von 16,7 Patienten pro Pflegekraft.

Kempten: Das Klinikum Kempten hat 490 Patientenbetten. Es wollte sich an der Umfrage unserer Zeitung zunächst nicht beteiligen, weil wir die Zahlen nicht genau für alle einzelnen Fachbereiche aufgeschlüsselt haben.

Landsberg am Lech: Um die Patienten in insgesamt 221 Betten kümmern sich nachts laut Pressestelle 16 Pflegekräfte, eine zusätzliche Pflegekraft steht als Rufbereitschaft zur Verfügung. Eine Pflegekraft kümmert sich nachts also durchschnittlich höchstens um 13,8 Patienten.

Memmingen: Das Krankenhaus beherbergt 500 Patientenbetten auf zwanzig Stationen. Nachts sind dafür nach Angaben der Klinikleitung zehn Ärzte vor Ort im Einsatz, dazu kommen die Ärzte, die als „Hintergrunddienst“ im Notfall angerufen und einbestellt werden können. 36 Pflegekräfte sind nachts tätig, das heißt bei voller Auslastung: Eine Pflegekraft ist für 13,9 Patienten zuständig.

Mindelheim: Um Patienten in 199 Betten kümmern sich laut Vorstand Franz Huber drei Ärzte. Vier Hintergrunddienste stehen rufbereit. Zudem sind nachts vierzehn Pflegekräfte vor Ort. Zwei Pharmazeutische Assistenten stehen im Labor und für Röntgenaufnahmen bereit. Ein Pflege-Assistent für Herzkatheter ist in Rufbereitschaft. Demnach kommen statistisch gesehen maximal 14,2 Patienten auf eine Pflegekraft.

Ottobeuren: 120 Patientenbetten werden von zwei Ärzten im Nachtdienst betreut, sagt Vorstand Franz Huber. Im Rufdienst stehen drei Ärzte telefonisch bereit. Acht Pflegekräfte kümmern sich, im Labor und für Röntgenaufnahmen stehen zwei Pflegekräfte bereit, vier sind im Rufdienst. Demnach kommen höchstens 15,0 Patienten auf einen Pfleger.

Ulm: Nach der bundesweiten Verdi-Umfrage hat das Klinikum Ulm eine Nachtdienst-Umfrage im eigenen Haus gestartet. Demnach wurden am vorvergangenen Wochenende 639 Patienten von 42 Pflegefachkräften und zwölf Hilfskräften versorgt. Die Intensivstation, die Notaufnahme und der Kreißsaal versorgten 106 Patienten mit 36 Pflegefachkräften, zwei Hilfskräften und drei Schülern. Im Schnitt kamen auf eine Fachkraft demnach tatsächlich 15,2 Patienten, in der Intensivstation pro Fachkraft 2,9 Patienten.

Wertingen: Für 117 Patientenbetten sind nachts zwei Ärzte vor Ort zuständig, sagt Pflegedirektor Max Kapfer. Zwei Ärzte stehen im Hintergrund als Rufbereitschaft zur Verfügung. Zudem kümmern sich acht Pflegekräfte vor Ort um die Patienten. Pro Pflegekraft sind das nachts bei voller Auslastung also 14,6 Patienten.

Die Daten beruhen auf dem Stand von 2015.

