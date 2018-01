2018-01-16 17:14:00.0

Augsburg Das plant Starbucks in Augsburg

Im Spätherbst soll der Umbau des ehemaligen K&L-Gebäudes am Königsplatz fertig sein. Die Bautafel verrät, wer einzieht. Starbucks kommt auf jeden Fall nach Augsburg. Von Marcus Bürzle

Noch arbeiten die Handwerker im ehemaligen Gebäude von K&L Ruppert am Königsplatz. Wo früher Kleidung verkauft wurde, sollen ab dem Spätherbst neben Modegeschäften auch ein Supermarkt und eine Kaffee-Kette einziehen. Während die Namen einiger Geschäfte bereits bekannt sind, beantwortet nun die Bautafel letzte Fragen.

Eine Antwort: Ja, die US-Kaffee-Kette Starbucks kommt nach Augsburg. Sie hat bereits mehr als 150 Filialen in Deutschland – bislang aber keine in Augsburg. Spekulationen, dass Starbucks am Kö einziehen könnte, gab es etwa unter Gastronomen schon lange. Nun nennt nicht nur die Bautafel diese Vermutung. Auch Geschäftsführer der BG-Verwaltungs GmbH, Bernhard Winnen, bestätigt den Namen. Starbucks wird sowohl im Erdgeschoss auch im Obergeschoss zu finden sein: Dort will das Unternehmen den Balkon in Richtung Königsplatz nutzen. Auch eine Außenbewirtung sei geplant.

In der vergangenen Woche hatte Winnen bereits einen Teil der Mieter genannt: Im Untergeschoss des Gebäudes wird ein Rewe-Supermarkt einziehen. In den anderen Stockwerken wird unter anderem der Drogeriemarkt Rossmann eine Filiale eröffnen. Die Bio- und Vollwertbäckerei Schubert aus Augsburg ist ein weiterer Mieter. Hinzu kommen drei Modeschäfte.

Auch ihre Namen sind nun veröffentlicht worden. Laut Winnen handelt es sich um COS (ein Ableger von H&M), Hunkemöller (Unterwäsche) und Tredy (Damenmode). Die Stadt Augsburg freut sich am Dienstag über die Neuigkeiten: „Mit diesem Nutzungskonzept konnten neue und hochattraktive Ankermieter für die Top-Lage in der Augsburger Innenstadt gewonnen werden“, hieß es in einer Veröffentlichung.

Das ist K&L Ruppert

K&L Ruppert wird 1962 von Karl Ruppert gegründet.



Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im oberbayerischen Weilheim und wird von Susanne Ruppert, der Tochter des Gründers Karl Ruppert, geführt.



Das Bekleidungshaus betreibt nach eigenen Angaben mehr als 60 Filialen in ganz Deutschland und beschäftigt etwa 1400 Mitarbeiter.



Mit bis zu 100 Auszubildenden gehört das Unternehmen seinen Angaben nach zu den größten Ausbildungsbetrieben im bayerischen Textil-Einzelhandel.





Bis Mitte des Jahres 2017 hatte das Modeunternehmen K&L Ruppert aus Weilheim das Gebäude am Königsplatz selbst genutzt. Nach der Schließung der Innenstadtfiliale – es gibt weitere in Haunstetten und Gersthofen – begannen der Umbau und die Umstrukturierung des Gebäudes unter der Regie der zur K&L Ruppert-Gesellschaft gehörenden BG Verwaltungs GmbH.